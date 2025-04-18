Штрафи ТЦК - коли та як можна оскаржити та не платити

Співробітники ТЦК оформлюють документи. Фото: Sobitie

Постанова про накладення штрафу — чи не єдине рішення ТЦК, яке військовозобов’язаний має право оскаржити. Існує три основні підстави для оскарження штрафів від ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі на порталі inseinin.com.ua.

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Які постанови ТЦК можна оскаржити

Громадяни мають право оскаржити рішення ТЦК, але не усі.

Оскаржити можна лише постанову про накладення штрафів. А от постанови про вчинення правопорушення чи подання у розшук оскаржити неможливо.

Для того, аби оскаржити штраф від ТЦК, треба направити заяву до суду протягом 10 днів.

Причини для оскарження штрафу ТЦК

Існує три підстави для того, аби оскаржити рішення територіального центру комплектування про штраф.

Це:

відсутність складу адміністративного правопорушення;

завершення строку притягнення до відповідальності;

процесуальні порушення, здійснені під час ухвалення рішення про штраф.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, за яких умов не потрібно платити штраф, виписаний територіальним центром комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, якими будуть штрафи від ТЦК у квітні 2025 року.