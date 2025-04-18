Штрафы ТЦК - когда и как можно обжаловать и не платить

Штраф от ТЦК — когда можно его обжаловать
Постановление о наложении штрафа — едва ли не единственное решение ТЦК, которое военнообязанный имеет право обжаловать. Существует три основных основания для обжалования штрафов от ТЦК.
Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.
Какие постановления ТЦК можно обжаловать
Граждане имеют право обжаловать решение ТЦК, но не все.
Обжаловать можно только постановление о наложении штрафов. А вот постановления о совершении правонарушения или представление в розыск обжаловать невозможно.
Для того, чтобы обжаловать штраф от ТЦК, надо направить заявление в суд в течение 10 дней.
Причины для обжалования штрафа ТЦК
Существует три основания для того, чтобы обжаловать решение территориального центра комплектования о штрафе.
Это:
- отсутствие состава административного правонарушения;
- завершение срока привлечения к ответственности;
- процессуальные нарушения, совершенные при принятии решения о штрафе.
Напомним, мы ранее писали о том, при каких условиях не нужно платить штраф, выписанный территориальным центром комплектования.
Добавим, мы сообщали о том, какими будут штрафы от ТЦК в апреле 2025 года.
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