Штрафы ТЦК - когда и как можно обжаловать и не платить

Сотрудники ТЦК оформляют документы. Фото: Sobitie

Постановление о наложении штрафа — едва ли не единственное решение ТЦК, которое военнообязанный имеет право обжаловать. Существует три основных основания для обжалования штрафов от ТЦК.

Об этом говорится в материале на портале inseinin.com.ua.

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Какие постановления ТЦК можно обжаловать

Граждане имеют право обжаловать решение ТЦК, но не все.

Обжаловать можно только постановление о наложении штрафов. А вот постановления о совершении правонарушения или представление в розыск обжаловать невозможно.

Для того, чтобы обжаловать штраф от ТЦК, надо направить заявление в суд в течение 10 дней.

Причины для обжалования штрафа ТЦК

Существует три основания для того, чтобы обжаловать решение территориального центра комплектования о штрафе.

Это:

отсутствие состава административного правонарушения;

завершение срока привлечения к ответственности;

процессуальные нарушения, совершенные при принятии решения о штрафе.

Напомним, мы ранее писали о том, при каких условиях не нужно платить штраф, выписанный территориальным центром комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, какими будут штрафы от ТЦК в апреле 2025 года.