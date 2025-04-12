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Штраф від ТЦК — сім причин для накладення

12 квітня 2025 05:38
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафи за порушення військового обліку від ТЦК - основні причини для накладення штрафу
Працівники ТЦК оформлюють документи. Фото: ukr.radio
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У ТЦК мають право накласти штраф на порушника правил військового обліку. Існує сім основних причин для того, аби оштрафувати військовозобов’язаного громадянина.

Про це йдеться у матеріалі на сайті Inseinin.

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Час на накладення штрафу

Територіальний центр комплектування має право накласти адміністративне стягнення на призовника, військовозобов’язаного чи резервіста.

Стягнення накладається у випадку виявлення порушення правил військового обліку.

ТЦК має на цей крок не більше трьох місяців з дня виявлення порушення, але при цьому не більше року з моменту його вчинення.

Основні причини для штрафування військовозобов’язаних

Юристи назвали основні причини для ухвалення постанови про штраф.

Це:

  • неперебування на військовому обліку за адресою реєстрації місця проживання;
  • неперебування на обліку за місцем роботи або навчання;
  • ігнорування повістки, яка була вручена особисто або відправлена поштою;
  • ігнорування направлення на проходження військово-лікарської комісії;
  • неповідомлення районного ТЦК про зміну персональних військово-облікових даних або місця проживання;
  • неуточнення вчасно військово-облікових даних;
  • ухилення від призову на військову службу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де і як дізнатися про наявність штрафів від територіального центру комплектування.

Додамо, ми повідомляли про те, які штрафи від ТЦК є незаконними.

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