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Штраф от ТЦК — семь причин для наложения

12 апреля 2025 05:38
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы за нарушение воинского учета от ТЦК - основные причины для наложения штрафа
Работники ТЦК оформляют документы. Фото: ukr.radio
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В ТЦК имеют право наложить штраф на нарушителя правил воинского учета. Существует семь основных причин для того, чтобы оштрафовать военнообязанного гражданина.

Об этом говорится в материале на сайте Inseinin.

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Время на наложение штрафа

Территориальный центр комплектования имеет право наложить административное взыскание на призывника, военнообязанного или резервиста.

Взыскание накладывается в случае выявления нарушения правил воинского учета.

ТЦК имеет на этот шаг не более трех месяцев со дня выявления нарушения, но при этом не более года с момента его совершения.

Основные причины для штрафования военнообязанных

Юристы назвали основные причины для принятия постановления о штрафе.

Это:

  • непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства;
  • непребывание на учете по месту работы или учебы;
  • игнорирование повестки, которая была вручена лично или отправлена по почте;
  • игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;
  • неуведомление районного ТЦК об изменении персональных военно-учетных данных или места жительства;
  • неуточнение вовремя военно-учетных данных;
  • уклонение от призыва на военную службу.

Напомним, мы ранее писали о том, где и как узнать о наличии штрафов от территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, какие штрафы от ТЦК являются незаконными.

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