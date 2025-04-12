Штрафы за нарушение воинского учета от ТЦК - основные причины для наложения штрафа

Штраф от ТЦК — семь причин для наложения
В ТЦК имеют право наложить штраф на нарушителя правил воинского учета. Существует семь основных причин для того, чтобы оштрафовать военнообязанного гражданина.
Об этом говорится в материале на сайте Inseinin.
Время на наложение штрафа
Территориальный центр комплектования имеет право наложить административное взыскание на призывника, военнообязанного или резервиста.
Взыскание накладывается в случае выявления нарушения правил воинского учета.
ТЦК имеет на этот шаг не более трех месяцев со дня выявления нарушения, но при этом не более года с момента его совершения.
Основные причины для штрафования военнообязанных
Юристы назвали основные причины для принятия постановления о штрафе.
Это:
- непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства;
- непребывание на учете по месту работы или учебы;
- игнорирование повестки, которая была вручена лично или отправлена по почте;
- игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;
- неуведомление районного ТЦК об изменении персональных военно-учетных данных или места жительства;
- неуточнение вовремя военно-учетных данных;
- уклонение от призыва на военную службу.
Напомним, мы ранее писали о том, где и как узнать о наличии штрафов от территориального центра комплектования.
Добавим, мы сообщали о том, какие штрафы от ТЦК являются незаконными.
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