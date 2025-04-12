Штрафы за нарушение воинского учета от ТЦК - основные причины для наложения штрафа

Работники ТЦК оформляют документы. Фото: ukr.radio

В ТЦК имеют право наложить штраф на нарушителя правил воинского учета. Существует семь основных причин для того, чтобы оштрафовать военнообязанного гражданина.

Об этом говорится в материале на сайте Inseinin.

Реклама

Читайте также:

Время на наложение штрафа

Территориальный центр комплектования имеет право наложить административное взыскание на призывника, военнообязанного или резервиста.

Взыскание накладывается в случае выявления нарушения правил воинского учета.

ТЦК имеет на этот шаг не более трех месяцев со дня выявления нарушения, но при этом не более года с момента его совершения.

Основные причины для штрафования военнообязанных

Юристы назвали основные причины для принятия постановления о штрафе.

Это:

непребывание на воинском учете по адресу регистрации места жительства;

непребывание на учете по месту работы или учебы;

игнорирование повестки, которая была вручена лично или отправлена по почте;

игнорирование направления на прохождение военно-врачебной комиссии;

неуведомление районного ТЦК об изменении персональных военно-учетных данных или места жительства;

неуточнение вовремя военно-учетных данных;

уклонение от призыва на военную службу.

Напомним, мы ранее писали о том, где и как узнать о наличии штрафов от территориального центра комплектования.

Добавим, мы сообщали о том, какие штрафы от ТЦК являются незаконными.