Штрафи за порушення військового обліку квітень 2025 - розмір

Співробітники ТЦК оформлюють документи. Фото: "Зміст"

З 2024 року штрафи за порушення військового обліку та мобілізації серйозно зросли. Найвищими є штрафи за порушення мобілізації, вчинені посадовцями з державної служби чи юридичними особами під час воєнного стану.

Про це йдеться у матеріалі KadrEx.

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Штрафи за порушення військового обліку

У травні 2024 року був ухвалений новий закон про мобілізацію.

Згідно із цим законом були внесені зміни у процес накладення штрафів за порушення правил військового обліку, виписаний у Кодексі України про адміністративні порушення.

У новій редакції штрафи були диференційовані залежно від час здійснення порушення — у мирний чи військовий час.

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового облік у мирний час тягне за собою накладення штрафу розміром від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, нмдг (від 3400 до 5100 грн).

Повторне порушення, вчинене протягом року — це вже штраф розміром від 300 до 500 нмдг (від 5100 до 8500 грн).

А от порушення, здійснене під час воєнного стану, оцінюється тепер значно більше — штрафом від 1000 до 1500 нмдг (від 17 000 до 25 500 грн).

Штрафи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Покарання за інші порушення, зокрема, процесу мобілізації, є значно серйознішими.

Так, перше порушення у мирний час карається штрафом:

для громадян — від 300 до 500 нмдг (від 5100 до 8500 грн);

для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань — від 1000 до 1500 нмдг (від 17 000 до 25 500 грн).

Повторне порушення протягом року збільшує покарання до:

для громадян — від 500 до 700 нмдг (від 8500 до 11900 грн);

для посадовців та юридичних осіб — від 1500 до 2000 нмдг (від 25 500 до 34 000 грн).

Порушення процесу мобілізації чи мобілізаційної підготовки, вчинене у особливий період, під час дії воєнного стану, тягне за собою накладення найбільших штрафів.

Це, відповідно:

для громадян — від 1000 до 1500 нмдг (від 17 000 до 25 500 грн);

для посадовців та юридичних осіб — від 2000 до 3500 нмдг (від 34 000 до 59 500 грн).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є три основні підстави для оскарження штрафів.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна оскаржити штраф від ТЦК, перебуваючи за кордоном.