Штрафы за нарушение воинского учета апрель 2025 - размер

Сотрудники ТЦК оформляют документы. Фото: "Зміст"

С 2024 года штрафы за нарушение воинского учета и мобилизации серьезно выросли. Самыми высокими являются штрафы за нарушение мобилизации, совершенные должностными лицами с государственной службы или юридическими лицами во время военного положения.

Об этом говорится в материале KadrEx.

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Штрафы за нарушение воинского учета

В мае 2024 года был принят новый закон о мобилизации.

Согласно этому закону были внесены изменения в процесс наложения штрафов за нарушение правил воинского учета, выписанный в Кодексе Украины об административных нарушениях.

В новой редакции штрафы были дифференцированы в зависимости от времени совершения нарушения — в мирное или военное время.

Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета в мирное время влечет за собой наложение штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, нмдг (от 3400 до 5100 грн).

Повторное нарушение, совершенное в течение года — это уже штраф в размере от 300 до 500 нмдг (от 5100 до 8500 грн).

А вот нарушение, совершенное во время военного положения, оценивается теперь значительно больше — штрафом от 1000 до 1500 нмдг (от 17 000 до 25 500 грн).

Штрафы за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации

Наказание за другие нарушения, в частности, процесса мобилизации, значительно серьезнее.

Так, первое нарушение в мирное время наказывается штрафом:

для граждан — от 300 до 500 нмдг (от 5100 до 8500 грн);

для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений — от 1000 до 1500 нмдг (от 17 000 до 25 500 грн).

Повторное нарушение в течение года увеличивает наказание до:

для граждан — от 500 до 700 нмдг (от 8500 до 11900 грн);

для должностных лиц и юридических лиц — от 1500 до 2000 нмдг (от 25 500 до 34 000 грн).

Нарушение процесса мобилизации или мобилизационной подготовки, совершенное в особый период, во время действия военного положения, влечет за собой наложение самых больших штрафов.

Это, соответственно:

для граждан — от 1000 до 1500 нмдг (от 17 000 до 25 500 грн);

для должностных лиц и юридических лиц — от 2000 до 3500 нмдг (от 34 000 до 59 500 грн).

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть три основных основания для обжалования штрафов.

Добавим, мы сообщали о том, как можно обжаловать штраф от ТЦК, находясь за границей.