Штраф вважається дійсним лише після ухвалення відповідної постанови керівником ТЦК, кажуть експерти

Військовозобов'язаний в приміщенні ТЦК. Ілюстративне фото: Вікімедіа

У разі порушення правил військового обліку Територіальний центр комплектування (ТЦК) має право накласти адміністративне стягнення. Проте, для законності такого стягнення необхідне дотримання певного порядку.

Про це повідомляє портал Kadroland.

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Який штраф ТЦК є незаконним

Фахівці порталу нагадали, що підставою для сплати штрафу є тільки офіційна постанова, підписана керівником ТЦК. Простий папірець із реквізитами без цієї постанови не є законною підставою для сплати штрафу.

ТЦК зобов'язаний скласти протокол про порушення, повідомити порушника про нього та провести слухання справи за його участю. Лише після цього керівник ТЦК може ухвалити постанову про накладення штрафу.

Отримання лише реквізитів для оплати без належної процедури не зобов'язує до сплати штрафу, оскільки такі дії можуть розцінюватися як зловживання з боку працівників ТЦК.

Штраф вважається дійсним лише після ухвалення відповідної постанови керівником ТЦК за результатами розгляду справи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке мобілізаційне розпорядження і чим воно відрізняється від звичайної повістки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може територіальний центр комплектування надсилати бойові повістки поштою.