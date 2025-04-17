Штраф считается действительным только после принятия соответствующего постановления руководителем ТЦК, говорят эксперты

Военнообязанный в помещении ТЦК. Иллюстративное фото: Викимедиа

В случае нарушения правил воинского учета Территориальный центр комплектования (ТЦК) имеет право наложить административное взыскание. Однако, для законности такого взыскания необходимо соблюдение определенного порядка.

Об этом сообщает портал Kadroland.

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Какой штраф ТЦК является незаконным

Специалисты портала напомнили, что основанием для уплаты штрафа является только официальное постановление, подписанное руководителем ТЦК. Простая бумажка с реквизитами без этого постановления не является законным основанием для уплаты штрафа.

ТЦК обязан составить протокол о нарушении, уведомить нарушителя о нем и провести слушание дела с его участием. Только после этого руководитель ТЦК может принять постановление о наложении штрафа.

Получение только реквизитов для оплаты без надлежащей процедуры не обязывает к уплате штрафа, поскольку такие действия могут расцениваться как злоупотребление со стороны работников ТЦК.

Штраф считается действительным только после принятия соответствующего постановления руководителем ТЦК по результатам рассмотрения дела.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое мобилизационное распоряжение и чем оно отличается от обычной повестки.

Добавим, мы сообщали о том, может ли территориальный центр комплектования отправлять боевые повестки по почте.