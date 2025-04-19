Штраф от ТЦК — ежемесячно появляется почти 5 тысяч исполнительных производств

Работники ТЦК и СП проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: focus.ua

С января 2025 года в Украине открыли 17 007 исполнительных производств. Все они касаются просроченных или неуплаченных штрафов за нарушение правил воинского учета, которые накладывают ТЦК.

Об этом в четверг, 18 апреля, сказано на сайте цифрового анализа государственных данных "Опердатабот".

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Штрафы ТЦК

Из всех открытых производств в этом году (17 тысяч) закрыто лишь 2 779 - это 16% от общего количества. В среднем ежемесячно открывали около 4,7 тысячи новых производств.

За три года с начала полномасштабной войны накопилось уже 28 960 просроченных долгов, связанных с нарушением воинского учета. Однако стоит учитывать, что производств было еще больше, поскольку часть из них успевают закрыть.

Отметим, что в 2025 году производство открыли в отношении 15 772 человек. Эта цифра почти совпадает с количеством самих производств — 17 007. Но есть и исключения. Так, Приморский районный ТЦК Одессы возбудил сразу семь дел против одного мужчины. Это пока рекорд по количеству производств в отношении одного человека в 2025 году.

Статистика штрафов от ТЦК в 2025 году. Фото: скриншот

Чаще всего под штрафные санкции попадают мужчины в возрасте 25-35 лет - на них приходится почти 44% производств. Еще около 39% касаются мужчин в возрасте 36-45 лет. А вот женщин среди нарушителей — почти нет: всего 22 производства или 0,1%.

Лидером по количеству открытых дел является Киев — здесь с начала года открыто 1 992 производства. За ним следуют Днепропетровская область (1 946 дел) и Сумская (1 722).

Статистика штрафов от ТЦК в 2025 году. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали, когда можно обжаловать штраф от ТЦК.

Также мы сообщали, какие повестки ТЦК имеет право отправлять по почте.