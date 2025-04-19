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Юрист ответил, сколько стоит обжаловать штраф от ТЦК

19 апреля 2025 06:27
Артем Кругленко - Редактор
Адвокат заявил, что обжалование штрафа ТЦК стоит от 5 до 15 тысяч гривен
Работники ТЦК оформляют документы. Фото: ukr.radio
Артем Кругленко - Редактор

В Украине военнообязанные граждане за нарушение воинского учета могут получить штраф от ТЦК. Однако у многих людей возникает вопрос, сколько денег понадобится, чтобы обжаловать штраф через суд.

Ответ на это в эфире Вечір.LIVE дал адвокат Ростислав Кравец.

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Юрист отметил, что соответствующих запросов много и в абсолютном большинстве случаев, суд становится на сторону гражданина.

"Обращаются стабильно много, обращаются за обжалованием этих штрафов. И стабильно много, где-то 90%, суды выносят решения в пользу лиц, которые оспаривают эти штрафы", — сказал Кравец.

На вопрос о том, сколько стоит обжалование штрафа через суд, юриста сказал, что суммы могут быть от 5 до 15 тысяч гривен, что меньше, чем размер штрафа от ТЦК.

Также правовед пояснил, что если штраф попадает на принудительное исполнение в исполняемую службу, тогда его сумма автоматически становится вдвое больше.

"То есть, штраф выписали 25 тысяч гривен, но когда он попадает на принудительное исполнение, то становится 50 тысяч гривен", — резюмировал адвокат.

Напомним, недавно мы писали, что в Украине ежемесячно фиксируют почти 5 тысяч новых штрафов от ТЦК.

Также мы писали, что в Одессе проживает рекордсмен неуплаты таких штрафов. На одного из украинцев открыли 7 дел.

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