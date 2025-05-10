Найпоширеніші помилки на природі — за що штрафують українців у 2025

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Весна та літо — це пори року, коли українці все частіше відпочивають на природі. Кемпінг, рибалка, шашлики чи просто похід — це заняття, які попри війну залишаються популярними серед громадян. Однак дозвілля на природі повинне бути свідомим та відповідальним, адже за деякі дії українці можуть отримати чималі штрафи.

Про те, за що та на скільки можуть оштрафувати любителів відпочинку на природі у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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На скільки оштрафують за залишене сміття

Одна з найпоширеніших проблем — це сміття, яке часто залишають недобросовісні "любителі" природи. Окрім звичайного осуду, такі дії можуть привести й до правової відповідальності.

Попри поширене переконання, у Кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП) відсутня окрема стаття, яка б напряму передбачала відповідальність за викидання сміття в недозволених місцях.

Як правило, українців притягують до відповідальності не за сам факт засмічення, а за ігнорування обов’язку прибирати після себе. В законодавстві прямо згадується лише покарання за сміття, викинуте в громадському транспорті.

Водночас стаття 152 КУпАП передбачає штрафи за порушення вимог щодо благоустрою населених пунктів. Громадяни можуть бути оштрафовані на суму від 340 до 1 360 грн, а підприємці та посадовці — від 850 до 1 700 грн.

За що можуть оштрафувати любителів рибалки у 2025 році

З настанням весни, а саме з 1 квітня, на багатьох водоймах України почала діяти заборона на вилов риби через нерест. Цей період є критично важливим для відтворення водних біоресурсів, тому будь-яке порушення заборони прирівнюється до правопорушення.

За незаконний вилов передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Крім того, рибалці доведеться компенсувати збитки за кожну спійману рибу. У 2025 році суми штрафів такі:

сом — 5 117 грн;

сазан — 3 706 грн;

судак — 3 587 грн;

щука — 3 468 грн;

окунь — 3 162 грн;

лящ — 1 649 грн;

лин — 1 598 грн;

карась сріблястий — 1 581 грн;

плітка, краснопірка, плоскирка — по 1 564 грн.

Часові межі нерестової заборони можуть різнитися залежно від регіону. Офіційна інформація вказана в Додатку 3 до Правил любительського рибальства.

Штрафи за шашлики та необережне поводження з вогнем

За розпалювання вогнища у недозволених місцях або порушення норм благоустрою можна отримати штраф відповідно до статті 152 КУпАП — від 340 до 1 360 грн.

Окрім цього, стаття 77 того ж кодексу передбачає відповідальність за залишення недопалків, використаних сірників, просочених горючими речовинами предметів або за спалювання сухостою. У такому випадку передбачено покарання — від 1 530 до 4 590 грн.

Перед організацією відпочинку з вогнищем слід упевнитися, що місце для цього дозволене. Дотримання правил не лише захистить ваш гаманець, а й допоможе уникнути шкоди природі.

Раніше ми писали, що Верховна Рада схвалила законопроєкт, що передбачає жорсткішу відповідальність роботодавців за затримку зарплати. Документ також пропонує новий спосіб погашення боргів перед працівниками.

Також ми розповідали, що українці в Німеччині зобов’язані зареєструвати місце проживання — це необхідно для відкриття рахунку, оренди житла та оформлення документів. За порушення строків реєстрації — передбачається значний штраф.