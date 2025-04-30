Прописка в Німеччині — як оформити українцям у 2025 році та уникнути штрафів

Українські переселенці. Фото: УНІАН

Українці, які мешкають у Німеччині, повинні зареєструвати своє місце проживання. Це не проста формальність, бо прописка стане у пригоді під час відкриття банківського рахунку, оренди оселі, подання заяви на отримання нового ідентифікаційного документа чи дозволу на проживання тощо. А порушення встановленого строку тягне за собою великий штраф.

Про це йдеться на інформаційному порталі для іноземців у Німеччині Handbook Germany.

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Терміни і штрафи

Реєстрація місця проживання носить назву Anmeldung bei der Meldebehörde. Після її проходження громадянам видають Anmeldebescheinigung — документ, що підтверджує адресу. Його відсутність супроводжується багатьма незручностями, адже прописку вимагають для:

оформлення медичного страхування;

отримання посвідки на проживання;

відкриття рахунку в банку;

реєстрації SIM-карти;

отримання водійських прав;

подання заявки на Steuer-ID (ідентифікаційний номер платника податків).

В законі Bundesmeldegesetz (про обов’язкову реєстрацію) йдеться, що після поселення в новому житлі людина повинна звернутися за реєстрацією протягом 14 календарних днів. Інакше загрожує фінансова санкція в розмірі від 10 до 1000 євро. Сума збільшиться до 50 000 євро у разі фіктивної прописки — якщо особа не проживає за вказаною адресою.

Які документи потрібні

Щоб виконати зобов’язання, варто звернутися до відділу реєстрації населення (Einwohnermeldeamt) чи в управління у справах громадян (Bürgeramt). Необхідно зібрати пакет документів, який включає:

паспорт громадина;

дозвіл на проживання;

реєстраційну форму;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу;

підтвердження орендодавця про місце проживання з інформацією про його ім'я та адресу, дату вашого в'їзду, адрес квартири, імена всіх осіб, які в'їхали;

заяву про згоду від одного з батьків (у разі необхідності).

У великих містах, зокрема Берліні, Мюнхені чи Кельні, зазвичай необхідна попередня онлайн-реєстрація. Також пам’ятайте, що за наявності іншої прописки повторна Anmeldung автоматично скасовує попередню. При виїзді з Німеччини треба обов’язково пройти процедуру зняття з реєстрації.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, прописка у квартирі не надає права українцям на спадкування, оскільки власність визначається лише правовстановлюючими документами. Але спільне проживання зі спадкодавцем і реєстрація за адресою можуть полегшити процедуру спадкування.

Також ми писали, скільки заробляють працівники в Німеччині у 2025 році. На розмір доходу впливають професійний досвід та місце працевлаштування. Середній річний дохід брутто становить 50 493 євро, а місячний — 4 207 євро.