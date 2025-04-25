Прописка і спадкування квартири в Україні у 2025: що потрібно знати

Чоловіки з документами. Фото: Freepik

Прописка (реєстрація місця проживання) в Україні часто викликає питання, особливо коли йдеться про спадкування нерухомості. У 2025 році, з урахуванням чинного законодавства та воєнного стану, ця тема залишається актуальною для багатьох громадян.

Одне з найпоширеніших помилкових уявлень — що прописка у квартирі автоматично дає право на її спадкування. Насправді, згідно зі статтею 1268 Цивільного кодексу України, прописка не є підставою для набуття права власності чи автоматичного включення до спадкоємців. Прописка лише фіксує місце проживання особи для державних реєстрів, впливаючи на доступ до соціальних послуг, освіти чи медичного обслуговування.

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Право власності на квартиру підтверджується виключно правовстановлюючими документами: договором купівлі-продажу, дарування, свідоцтвом про спадщину чи рішенням суду.

Наприклад, якщо особа прописана у квартирі, але не є спадкоємцем за законом чи заповітом, вона не має права претендувати на нерухомість після смерті власника.

Водночас, якщо спадкоємець проживав разом із спадкодавцем і був прописаний за однією адресою, це може спростити процедуру спадкування, адже такі особи вважаються такими, що автоматично прийняли спадщину, якщо не відмовилися від неї протягом 6 місяців (ч. 3 ст. 1268 ЦК України).

Як прописка впливає на спадщину

Хоча прописка сама по собі не дає права на спадщину, вона може відігравати роль у певних ситуаціях, наголошує адвокат Марина Левченко.

Автоматичне прийняття спадщини

Спадкоємці, які постійно проживали разом із спадкодавцем і були прописані за однією адресою, вважаються такими, що прийняли спадщину автоматично, якщо не подали заяву про відмову протягом 6 місяців. Це стосується, наприклад, дітей, подружжя чи батьків, які проживали разом із померлим.

Доказ спільного проживання

Прописка може слугувати доказом фактичного проживання зі спадкодавцем, що важливо для спадкоємців, які претендують на обов’язкову частку в спадщині (наприклад, неповнолітні, недієздатні особи чи утриманці).

Суперечки щодо виписки

Якщо у квартирі прописана особа, яка не є спадкоємцем, власник (або спадкоємець після оформлення спадщини) може виписати її через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або суд, якщо вона не є співвласником. Наприклад, у 2025 році судова практика показує, що власники зазвичай виграють такі справи, якщо прописана особа не має документальних прав на житло.

Оформлення спадщини на окупованих територіях

Якщо спадкодавець проживав на тимчасово окупованій території, прописка може допомогти встановити місце відкриття спадщини. У таких випадках потрібно звертатися до суду для підтвердження факту смерті, після чого спадкову справу можна відкрити на підконтрольній території.

Процедура спадкування у 2025 році

Оформлення спадщини в Україні регулюється Цивільним кодексом та законами №3449-IX і №3450-IX, які набули чинності у 2024 році. Основні етапи:

подача заяви. Спадкоємці повинні подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу протягом 6 місяців із дня смерті спадкодавця. Місце відкриття спадщини — останнє місце проживання померлого, яке може підтверджуватися пропискою;

документи. Необхідно надати свідоцтво про смерть, паспорт, ідентифікаційний код, заповіт (якщо є), документи на квартиру та підтвердження родинних зв’язків;

оцінка майна. Для нерухомості потрібна експертна оцінка, яка впливає на розмір податку;

сплата податків. Спадкоємці першого ступеня споріднення (батьки, діти, подружжя) звільнені від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Інші сплачують 5% або 18% залежно від ступеня споріднення, а також 5% військового збору;

отримання свідоцтва. Після 6 місяців нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину, яке реєструється в Державному реєстрі речових прав.

Особливості воєнного стану

У 2025 році воєнний стан в Україні продовжує впливати на спадкові процедури. Зокрема:

якщо смерть особи зареєстрована пізніше ніж через місяць після фактичної смерті, 6-місячний строк для прийняття спадщини обчислюється з дати державної реєстрації смерті;

спадкоємці за кордоном можуть подати заяву поштою, засвідчивши її в нотаріуса країни перебування або в консульстві України;

на окупованих територіях оформити свідоцтво про спадщину неможливо, якщо майно знищене. У такому разі спадкова справа відкривається, але право власності не оформлюється.

Зазначимо, згідно з українським законодавством, реєстрація місця проживання є необхідною для підтвердження офіційної адреси особи. Однак, реєстрація в чужій квартирі без згоди власника можлива лише за певних обставин, визначених законом.

Як повідомлялось, з початком війни чимало українців знайшли прихисток за кордоном, але їхня реєстрація в Україні залишається активною. Це ускладнює для власників розпорядження житлом, зокрема продаж або здачу в оренду, а також оновлення даних про мешканців. Оскільки у 2025 році подібні випадки стали звичним явищем, важливо розуміти законні шляхи зняття з реєстрації осіб, які перебувають за межами країни.