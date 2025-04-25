Прописка и наследование квартиры в Украине в 2025: что нужно знать

Мужчины с документами. Фото: Freepik

Прописка (регистрация места жительства) в Украине часто вызывает вопросы, особенно когда речь идет о наследовании недвижимости. В 2025 году, с учетом действующего законодательства и военного положения, эта тема остается актуальной для многих граждан.

Одно из самых распространенных ошибочных представлений — что прописка в квартире автоматически дает право на ее наследование. На самом деле, согласно статье 1268 Гражданского кодекса Украины, прописка не является основанием для приобретения права собственности или автоматического включения в наследники. Прописка лишь фиксирует место жительства лица для государственных реестров, влияя на доступ к социальным услугам, образованию или медицинскому обслуживанию.

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Право собственности на квартиру подтверждается исключительно правоустанавливающими документами: договором купли-продажи, дарения, свидетельством о наследстве или решением суда.

Например, если лицо прописано в квартире, но не является наследником по закону или завещанию, оно не имеет права претендовать на недвижимость после смерти владельца.

В то же время, если наследник проживал вместе с наследодателем и был прописан по одному адресу, это может упростить процедуру наследования, ведь такие лица считаются автоматически принявшими наследство, если не отказались от него в течение 6 месяцев (ч. 3 ст. 1268 ГК Украины).

Как прописка влияет на наследство

Хотя прописка сама по себе не дает права на наследство, она может играть роль в определенных ситуациях, отмечает адвокат Марина Левченко.

Автоматическое принятие наследства

Наследники, которые постоянно проживали вместе с наследодателем и были прописаны по одному адресу, считаются принявшими наследство автоматически, если не подали заявление об отказе в течение 6 месяцев. Это касается, например, детей, супругов или родителей, которые проживали вместе с умершим.

Доказательство совместного проживания

Прописка может служить доказательством фактического проживания с наследодателем, что важно для наследников, претендующих на обязательную долю в наследстве (например, несовершеннолетние, недееспособные лица или иждивенцы).

Споры относительно выписки

Если в квартире прописано лицо, которое не является наследником, владелец (или наследник после оформления наследства) может выписать его через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или суд, если он не является совладельцем.

Например, в 2025 году судебная практика показывает, что владельцы обычно выигрывают такие дела, если прописанное лицо не имеет документальных прав на жилье.

Оформление наследства на оккупированных территориях

Если наследодатель проживал на временно оккупированной территории, прописка может помочь установить место открытия наследства. В таких случаях нужно обращаться в суд для подтверждения факта смерти, после чего наследственное дело можно открыть на подконтрольной территории.

Процедура наследования в 2025 году

Оформление наследства в Украине регулируется Гражданским кодексом и законами №3449-IX и №3450-IX, которые вступили в силу в 2024 году. Основные этапы:

подача заявления. Наследники должны подать заявление о принятии наследства нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Место открытия наследства — последнее место жительства умершего, которое может подтверждаться пропиской;

документы. Необходимо предоставить свидетельство о смерти, паспорт, идентификационный код, завещание (если есть), документы на квартиру и подтверждение родственных связей;

оценка имущества. Для недвижимости нужна экспертная оценка, которая влияет на размер налога;

уплата налогов. Наследники первой степени родства (родители, дети, супруги) освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Остальные уплачивают 5% или 18% в зависимости от степени родства, а также 5% военного сбора;

получение свидетельства. После 6 месяцев нотариус выдает свидетельство о праве на наследство, которое регистрируется в Государственном реестре вещных прав.

Особенности военного положения

В 2025 году военное положение в Украине продолжает влиять на наследственные процедуры. В частности:

если смерть лица зарегистрирована позже чем через месяц после фактической смерти, 6-месячный срок для принятия наследства исчисляется с даты государственной регистрации смерти;

наследники за рубежом могут подать заявление по почте, заверив его у нотариуса страны пребывания или в консульстве Украины;

на оккупированных территориях оформить свидетельство о наследстве невозможно, если имущество уничтожено. В таком случае наследственное дело открывается, но право собственности не оформляется.

Отметим, согласно украинскому законодательству, регистрация места жительства является необходимой для подтверждения официального адреса лица. Однако, регистрация в чужой квартире без согласия владельца возможна только при определенных обстоятельствах, определенных законом.

Как сообщалось, с началом войны немало украинцев нашли убежище за рубежом, но их регистрация в Украине остается активной. Это затрудняет для владельцев распоряжение жильем, в частности продажу или сдачу в аренду, а также обновление данных о жителях. Поскольку в 2025 году подобные случаи стали привычным явлением, важно понимать законные пути снятия с регистрации лиц, находящихся за пределами страны.