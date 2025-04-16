Як законно виписати людину з квартири, якщо вона проживає за кордоном у 2025 році

Як виписати людину з квартири, якщо вона виїхала за кордон
Після початку повномасштабної війни мільйони українців виїхали за кордон. Частина з них досі не повернулась, але залишилась зареєстрованою в українських квартирах. Це створює складнощі для власників житла, які хочуть продати або здати його в оренду. А іноді — просто упорядкувати реєстрацію мешканців. У 2025 році такі ситуації набули масового характеру, тому треба знати, як законно виписати людину, яка мешкає за кордоном.
Як зазначає адвокат Олександр Босенко, виписати особу можна у двох випадках — за її добровільною згодою або примусово. Якщо людина за кордоном, добровільний спосіб потребує від неї дій: подачі заяви в Україні або через дипломатичні установи. Якщо це неможливо, є інші варіанти.
Законні підстави для виписки без участі особи:
- людина виїхала на ПМП за кордон;
- вона фактично не проживає у житлі, але зареєстрована;
- існує судове рішення (про виселення, позбавлення права користування або визнання безвісно відсутньою/померлою);
- заява власника майна, підкріплена доказами;
- смерть зареєстрованого.
Ці підстави прописані в Законі України "Про свободу пересування" та постанові КМУ №265.
Хто має право ініціювати виписку
- Власник житла. Якщо ви — власник і зареєстрована особа не проживає фактично, ви маєте право звернутися до ЦНАПу із відповідною заявою.
- Новий власник. Якщо ви придбали квартиру, то можете ініціювати зняття з реєстрації попередніх мешканців, навіть якщо вони перебувають за кордоном.
- Довірена особа. Заяву можна подати за нотаріальною довіреністю від особи, яка перебуває за кордоном, якщо вона надасть таку згоду.
- Орган опіки і піклування. У випадках з неповнолітніми (до 14 років), якщо дитина фактично не проживає у квартирі.
Чи можна оформити виписку онлайн
У 2025 році реєстраційні послуги стали частково цифровізовані. Через портал "Дія" можна подати заяву на зняття з реєстрації. Але є винятки — чоловіки призовного віку не можуть скористатися цією функцією. А мати з дитиною може змінити реєстрацію тільки за згодою батька.
Для власника житла подача документів онлайн можлива лише частково — у багатьох випадках все ще потрібен особистий візит або нотаріальна довіреність.
Як виписати через суд
Якщо людина не надає згоди або її неможливо знайти, залишається найнадійніший варіант — судовий порядок. Це довше, але дозволяє примусово зняти з реєстрації особу, навіть якщо вона перебуває за межами України.
Покроковий алгоритм:
- підготуйте докази, що особа фактично не проживає у квартирі;
- подайте позов про зняття з реєстрації місця проживання;
- отримайте судове рішення;
- зверніться до ЦНАПу з копією рішення для виконання.
Суд може прийняти рішення і без участі відповідача, якщо підтверджено його тривалу відсутність і неможливість зв’язку.
Особливості щодо не приватизованого житла
Якщо житло не приватизоване і не перебуває у вашій власності, виписати особу можна лише за її добровільною заявою або за рішенням суду. ЖЕК або балансоутримувач не має повноважень знімати з реєстрації мешканців самостійно.
Які документи потрібні для зняття з реєстрації
Перелік залежить від обставин, але зазвичай включає:
- паспорт заявника;
- документ про право власності;
- заява на зняття з реєстрації;
- судове рішення (за потреби);
- довіреність — якщо діє представник;
- військово-обліковий документ (для осіб призовного віку);
- свідоцтво про народження (якщо виписується дитина);
- квитанція про сплату адмінзбору (45,42 грн).
Як повідомлялось, кількість зареєстрованих у квартирі осіб має прямий вплив на фінансові витрати та юридичні права мешканців. Реєстрація проживання хоч і не є правом власності, але є важливим фактором при нарахуванні комунальних платежів, оформленні субсидій та у вирішенні питань спадщини.
Також зазначимо, попри воєнний стан в Україні, принцип недоторканності житла залишається чинним, особливо для соціально вразливих категорій населення. Хоча в окремих випадках суд може ухвалити рішення про примусове виселення, існують групи громадян, яких юридично неможливо позбавити права на житло.
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