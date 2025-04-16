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Як виписати людину з квартири, якщо вона виїхала за кордон

16 квітня 2025 22:15
Катерина Балаєва - редактор
Як законно виписати людину з квартири, якщо вона проживає за кордоном у 2025 році
Чоловік читає документи. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Після початку повномасштабної війни мільйони українців виїхали за кордон. Частина з них досі не повернулась, але залишилась зареєстрованою в українських квартирах. Це створює складнощі для власників житла, які хочуть продати або здати його в оренду. А іноді — просто упорядкувати реєстрацію мешканців. У 2025 році такі ситуації набули масового характеру, тому треба знати, як законно виписати людину, яка мешкає за кордоном.

Як зазначає адвокат Олександр Босенко, виписати особу можна у двох випадках — за її добровільною згодою або примусово. Якщо людина за кордоном, добровільний спосіб потребує від неї дій: подачі заяви в Україні або через дипломатичні установи. Якщо це неможливо, є інші варіанти.

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Законні підстави для виписки без участі особи:

  • людина виїхала на ПМП за кордон;
  • вона фактично не проживає у житлі, але зареєстрована;
  • існує судове рішення (про виселення, позбавлення права користування або визнання безвісно відсутньою/померлою);
  • заява власника майна, підкріплена доказами;
  • смерть зареєстрованого.

Ці підстави прописані в Законі України "Про свободу пересування" та постанові КМУ №265.

Хто має право ініціювати виписку

  • Власник житла. Якщо ви — власник і зареєстрована особа не проживає фактично, ви маєте право звернутися до ЦНАПу із відповідною заявою.
  • Новий власник. Якщо ви придбали квартиру, то можете ініціювати зняття з реєстрації попередніх мешканців, навіть якщо вони перебувають за кордоном.
  • Довірена особа. Заяву можна подати за нотаріальною довіреністю від особи, яка перебуває за кордоном, якщо вона надасть таку згоду.
  • Орган опіки і піклування. У випадках з неповнолітніми (до 14 років), якщо дитина фактично не проживає у квартирі.

Чи можна оформити виписку онлайн

У 2025 році реєстраційні послуги стали частково цифровізовані. Через портал "Дія" можна подати заяву на зняття з реєстрації. Але є винятки — чоловіки призовного віку не можуть скористатися цією функцією. А мати з дитиною може змінити реєстрацію тільки за згодою батька.

Для власника житла подача документів онлайн можлива лише частково — у багатьох випадках все ще потрібен особистий візит або нотаріальна довіреність.

Як виписати через суд

Якщо людина не надає згоди або її неможливо знайти, залишається найнадійніший варіант — судовий порядок. Це довше, але дозволяє примусово зняти з реєстрації особу, навіть якщо вона перебуває за межами України.

Покроковий алгоритм:

  • підготуйте докази, що особа фактично не проживає у квартирі;
  • подайте позов про зняття з реєстрації місця проживання;
  • отримайте судове рішення;
  • зверніться до ЦНАПу з копією рішення для виконання.

Суд може прийняти рішення і без участі відповідача, якщо підтверджено його тривалу відсутність і неможливість зв’язку.

Особливості щодо не приватизованого житла

Якщо житло не приватизоване і не перебуває у вашій власності, виписати особу можна лише за її добровільною заявою або за рішенням суду. ЖЕК або балансоутримувач не має повноважень знімати з реєстрації мешканців самостійно.

Які документи потрібні для зняття з реєстрації

Перелік залежить від обставин, але зазвичай включає:

  • паспорт заявника;
  • документ про право власності;
  • заява на зняття з реєстрації;
  • судове рішення (за потреби);
  • довіреність — якщо діє представник;
  • військово-обліковий документ (для осіб призовного віку);
  • свідоцтво про народження (якщо виписується дитина);
  • квитанція про сплату адмінзбору (45,42 грн).

Як повідомлялось, кількість зареєстрованих у квартирі осіб має прямий вплив на фінансові витрати та юридичні права мешканців. Реєстрація проживання хоч і не є правом власності, але є важливим фактором при нарахуванні комунальних платежів, оформленні субсидій та у вирішенні питань спадщини.

Також зазначимо, попри воєнний стан в Україні, принцип недоторканності житла залишається чинним, особливо для соціально вразливих категорій населення. Хоча в окремих випадках суд може ухвалити рішення про примусове виселення, існують групи громадян, яких юридично неможливо позбавити права на житло. 

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