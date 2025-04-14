Що не можна без прописки в Україні у квітні 2025: перелік недоступних послуг

ЦНАП. Фото: КМДА, Олексій Самсонов

Відсутність реєстрації місця проживання (так звана прописка) в Україні у 2025 році — це не просто формальність, а суттєве обмеження доступу до державних, правових та соціальних механізмів. Усе — від нотаріальних послуг до медичного обслуговування — може виявитись недоступним. І саме тому так важливо дбати про свою "юридичну адресу" — навіть якщо фізично ви давно вдома.

Як нагадує юрист Євгеній Буліменко в коментарі "РБК-Україна", на законодавчому рівні кожна особа може мати лише одне задеклароване або зареєстроване місце проживання. Якщо ви власник чи співвласник нерухомості — реєстрація здійснюється шляхом подання електронної декларації через ЦНАП. Якщо ж житло належить іншій особі — знадобиться її письмова згода.

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Сама процедура реєстрації дещо складніша: потрібно особисто звернутись до органу реєстрації із паперовою заявою та документами на житло.

"Реєстрація місця проживання відбувається особисто через орган реєстрації. Для цього подається паперова заява та документи, що підтверджують право на проживання за вказаною адресою", — пояснює Буліменко.

Адміністративний збір — обов’язковий. Сума залежить від часу звернення:

1,5% прожиткового мінімуму — вчасне звернення;

2,5% — із запізненням;

1,5% — за зняття з обліку або зміну адреси.

Ігнорування реєстраційних зобов’язань може коштувати щонайменше попередження, а в гіршому — штрафу до 51 грн (стаття 197 КУпАП).

Без прописки не обійтись: на які послуги накладається вето

Реєстрація не лише "прив’язує" людину до певного місця. Це й основа доступу до низки державних, нотаріальних та адміністративних послуг. Її відсутність фактично унеможливлює:

вчинення нотаріальних дій, зокрема посвідчення договорів, спадкових заяв тощо;

оформлення довіреностей, які потребують підтвердження місця проживання;

реєстрацію фізичної особи-підприємця (ФОП);

купівлю та реєстрацію транспортного засобу;

отримання або заміну паспортних документів;

оформлення пільг та субсидій, передбачених законодавством.

Тобто, без прописки ви стаєте "невидимими" для багатьох структур.

Де ще можуть відмовити через відсутність реєстрації

Прописка — важливий маркер не лише для держави, а й для повсякденного життя. Її відсутність може:

ускладнити оформлення дітей у школу або садок;

перешкодити доступу до безоплатної медичної допомоги в межах Програми медичних гарантій;

унеможливити участь у виборах за місцем фактичного проживання;

створити проблеми при укладенні трудового договору, особливо у держустановах.

"У низці юридичних дій відсутність реєстрації може блокувати або затримати процес", — зазначає Буліменко.

Що робити, якщо прописки немає

Найперше — варто ініціювати процес декларування або реєстрації. Якщо ви мешкаєте у житлі, яке не належить вам, спробуйте отримати письмову згоду власника на вашу реєстрацію. У випадках, коли це неможливо, правозахисники радять не зволікати з консультацією юриста.

Пам’ятайте, що прописка — це не "радянський атавізм", а ключ до реалізації базових прав, додає юрист.

Зазначимо, у світі зростаючої мобільності тимчасова реєстрація є не лише формальністю, а й ключовим правовим засобом для законного перебування громадян не за місцем їхньої постійної реєстрації. В Україні, попри свою важливість для багатьох, цей процес залишається темою для обговорень і потребує роз'яснень. Тимчасова реєстрація забезпечує громадянам можливість реалізовувати свої права та обов'язки за новим місцем проживання протягом певного періоду.

Також ми повідомляли, що у воєнний час у 2025 році чоловікам, особливо військовозобов’язаним, призовникам та резервістам, змінити місце реєстрації складніше. Для цього потрібен офіційний дозвіл від керівника ТЦК та СП. Недотримання цієї процедури може призвести до адміністративних покарань.