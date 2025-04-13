Скільки часу дитина може бути без прописки в Україні у 2025

Дівчинка з документами. Фото: Freepik

Народження дитини — це завжди бентежний і відповідальний період, який супроводжується численними формальностями. Однією з ключових процедур є реєстрація місця проживання (так звана прописка) новонародженого. У 2025 році українське законодавство чітко регламентує, скільки часу дитина може перебувати без прописки і що загрожує за порушення встановленого строку.

Як зазначено на порталі Дія, батьки повинні зареєструвати місце проживання дитини протягом трьох місяців з дати реєстрації народження, а саме — з моменту отримання свідоцтва про народження. Водночас сама реєстрація народження має бути проведена не пізніше одного місяця після появи дитини на світ.

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Таким чином, максимальний термін перебування дитини без прописки у 2025 році становить три місяці. Протягом цього періоду батьки мають право самостійно обрати, де буде зареєстроване місце проживання дитини: за своєю адресою або одного з них.

Що потрібно для реєстрації

Для оформлення прописки дитини батькам слід звернутися до одного з органів, що надають адміністративні послуги:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС);

виконавчі органи місцевого самоврядування.

Необхідні документи:

заява одного з батьків;

паспорт(и) батьків або документи, що посвідчують особу;

свідоцтво про народження дитини;

квитанція про сплату адміністративного збору;

письмова згода другого з батьків (якщо зареєстровані за різними адресами).

Адміністративний збір за вчасну реєстрацію у 2025 році становить 13 грн 60 коп.

Як подати документи: нові можливості

У 2025 році оформлення прописки стало простішим завдяки цифровізації послуг. Подати документи можна не лише особисто, а й через офіційний вебпортал Дія. Онлайн-заява значно спрощує процес, особливо для молодих батьків, які не мають змоги особисто відвідати ЦНАП.

Результат реєстрації можна отримати в органі реєстрації, у пологовому будинку, у ЦНАПі та поштовим відправленням (якщо скористалися послугою "єМалятко").

Що буде, якщо не встигнути до трьох місяців

Порушення встановленого строку реєстрації місця проживання дитини призводить до адміністративної відповідальності.

За статтею 197 КУпАП передбачено за перше порушення — усне попередження, а за повторне порушення протягом року — штраф від 17 до 51 грн.

Крім того, вартість самої послуги зростає. Якщо звернутися після 30 днів з моменту виписки з попереднього місця проживання, потрібно буде сплатити:

75,70 грн (недотриманий строк);

замість стандартних 45,42 грн (вчасно подані документи).

Важливо пам’ятати: навіть якщо дитина ще не мала прописки раніше, несвоєчасне подання документів після настання дедлайну автоматично вважається адміністративним правопорушенням.

Чому прописка важлива: не лише про штрафи

Відсутність прописки впливає не лише на юридичну сторону, а й на доступ до послуг:

медичне обслуговування за місцем проживання;

запис у дитячий садок;

отримання соціальних виплат;

постановка на облік у податкових, освітніх і соціальних службах.

Зазначимо, у воєнний час у 2025 році чоловікам, особливо військовозобов'язаним, призовникам та резервістам, змінити місце реєстрації складніше, ніж зазвичай. Для зміни прописки необхідно отримати офіційний дозвіл від керівника ТЦК та СП. Невиконання цієї вимоги може призвести до адміністративних наслідків.

Зазначимо, також у світі, де люди часто змінюють місце проживання, тимчасова реєстрація є необхідною юридичною процедурою. Вона дозволяє громадянам легально перебувати не за місцем основної реєстрації. Хоча в Україні це важливий інструмент для багатьох, він все ще потребує роз'яснень та вдосконалення.