Сколько времени ребенок может быть без прописки в Украине в 2025 году

Девочка с документами. Фото: Freepik

Рождение ребенка — это всегда волнительный и ответственный период, который сопровождается многочисленными формальностями. Одной из ключевых процедур является регистрация места жительства (так называемая прописка) новорожденного, то есть прописка. В 2025 году украинское законодательство четко регламентирует, сколько времени ребенок может находиться без прописки, и что грозит за нарушение установленного срока.

Как указано на портале Дія, родители должны зарегистрировать место жительства ребенка в течение трех месяцев с даты регистрации рождения, а именно — с момента получения свидетельства о рождении. При этом сама регистрация рождения должна быть проведена не позднее одного месяца после появления ребенка на свет.

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Таким образом, максимальный срок пребывания ребенка без прописки в 2025 году составляет три месяца. В течение этого периода родители имеют право самостоятельно выбрать, где будет зарегистрировано место жительства ребенка: по своему адресу или одного из них.

Что нужно для регистрации

Для оформления прописки ребенка родителям следует обратиться в один из органов, предоставляющих административные услуги:

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС);

исполнительные органы местного самоуправления.

Необходимые документы:

заявление одного из родителей;

паспорт(ы) родителей или документы, удостоверяющие личность;

свидетельство о рождении ребенка;

квитанция об уплате административного сбора;

письменное согласие второго родителя (если зарегистрированы по разным адресам).

Административный сбор за своевременную регистрацию в 2025 году составляет 13 грн 60 коп.

Как подать документы: новые возможности

В 2025 году оформление прописки стало проще благодаря цифровизации услуг. Подать документы можно не только лично, но и через официальный веб-портал Дія. Онлайн-заявление значительно упрощает процесс, особенно для молодых родителей, которые не имеют возможности лично посетить ЦНАП.

Результат регистрации можно получить в органе регистрации, в роддоме, в ЦНАПе и почтовым отправлением (если воспользовались услугой "еМалятко").

Что будет, если не успеть до трех месяцев

Нарушение установленного срока регистрации места жительства ребенка приводит к административной ответственности.

Согласно статье 197 КУоАП предусмотрено за первое нарушение — устное предупреждение, а за повторное нарушение в течение года — штраф от 17 до 51 грн.

Кроме того, стоимость самой услуги возрастает. Если обратиться после 30 дней с момента выписки с предыдущего места жительства, нужно будет оплатить:

75,70 грн (несоблюденный срок);

вместо стандартных 45,42 грн (вовремя поданные документы).

Важно помнить: даже если ребенок еще не имел прописки ранее, несвоевременная подача документов после наступления дедлайна автоматически считается административным правонарушением.

Почему прописка важна: не только о штрафах

Отсутствие прописки влияет не только на юридическую сторону, но и на доступ к услугам:

медицинское обслуживание по месту жительства;

запись в детский сад;

получение социальных выплат;

постановка на учет в налоговых, образовательных и социальных службах.

Отметим, в военное время в 2025 году мужчинам, особенно военнообязанным, призывникам и резервистам, сменить место регистрации сложнее, чем обычно. Для смены прописки необходимо получить официальное разрешение от руководителя ТЦК и СП. Невыполнение этого требования может привести к административным последствиям.

Отметим, также в мире, где люди часто меняют место жительства, временная регистрация является необходимой юридической процедурой. Она позволяет гражданам легально находиться не по месту основной регистрации. Хотя в Украине это важный инструмент для многих, он все еще нуждается в разъяснениях и совершенствовании.