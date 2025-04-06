Як змінити прописку чоловікові під час воєнного стану у 2025 році

Військовий облік — як чоловіку не потрапити в халепу з пропискою
У 2025 році під час воєнного стану процедура зміни місця реєстрації для чоловіків не така проста, як у мирний час. Особливо це стосується військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Зміна "прописки" вимагає офіційного дозволу від керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ігнорування цієї вимоги може мати серйозні наслідки — аж до адміністративної відповідальності.
З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан. Це означає, що будь-який військовозобов’язаний чоловік зобов’язаний перебувати на обліку в ТЦК. Переїзд без погодження з "військкоматом" може вважатися порушенням правил військового обліку, що тягне за собою штраф згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні порушення.
Як отримати дозвіл на зміну місця реєстрації
Юристка Олександра Щербина розповіла, як правильно змінити місце реєстрації військовозобов’язаним.
Підготуйте необхідні документи
Для процедури потрібні:
- паспорт громадянина України;
- військовий квиток або тимчасове посвідчення;
- ідентифікаційний код;
- документ, що підтверджує нову адресу (договір оренди, право власності тощо);
- додаткові документи (довідка з роботи, медичні документи, сімейні обставини).
Складіть рапорт
На ім’я керівника ТЦК та СП потрібно написати рапорт із проханням дозволити зміну місця проживання. До нього додаються зібрані документи.
Очікуйте рішення
Протягом 7 робочих днів рапорт розглядається. У разі позитивного рішення ви отримуєте офіційний дозвіл на зміну місця реєстрації.
Зняття з обліку
Після отримання дозволу зніміться з військового обліку за попереднім місцем проживання.
Реєстрація в ЦНАП
Зверніться до Центру надання адміністративних послуг за новою адресою, щоб оформити реєстрацію місця проживання.
Ставайте на облік у новому ТЦК
Упродовж 7 днів після прибуття потрібно знову стати на військовий облік. Із собою візьміть ті ж документи, які подавали раніше.
Кому не потрібен дозвіл ТЦК
Є кілька категорій чоловіків, які мають право змінити місце проживання без попереднього дозволу:
- виключені з військового обліку. У військовому квитку має бути відповідна позначка;
- ті, хто мають відстрочку та посвідчення про відрядження. Якщо чоловік перебуває у службовому відрядженні та має відстрочку — погодження з ТЦК не вимагається;
- резервісти, які змінюють місце обліку. У цьому разі допускається 7-денний термін для становлення на новий облік.
В усіх інших випадках самостійна зміна місця реєстрації без дозволу є порушенням.
Що буде, якщо порушити процедуру
За статтею 210 КУпАП, за недотримання правил військового обліку передбачено штраф — від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Але важливо розуміти, що справа не лише в грошах. Неврегульований облік — це потенційна підстава для серйозніших санкцій під час мобілізації.
Зазначимо, у світі зростаючої мобільності тимчасова реєстрація стає необхідністю, а не лише формальністю. Цей важливий юридичний інструмент дозволяє громадянам легально перебувати не за місцем постійної реєстрації. В Україні цей механізм, попри свою важливість для багатьох, продовжує викликати запитання.
Також ми повідомляли, що реєстрація місця проживання є обов'язковою вимогою для всіх громадян України, оскільки без неї ускладнюється доступ до банківських послуг, соціальної підтримки та офіційного працевлаштування. У 2025 році процедура оформлення прописки стала зручнішою завдяки онлайн-сервісам, проте наявність необхідних документів залишається ключовою умовою для її успішного завершення.
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