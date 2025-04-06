Як змінити прописку чоловікові під час воєнного стану у 2025 році

Чоловік у ЦНАП. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році під час воєнного стану процедура зміни місця реєстрації для чоловіків не така проста, як у мирний час. Особливо це стосується військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Зміна "прописки" вимагає офіційного дозволу від керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ігнорування цієї вимоги може мати серйозні наслідки — аж до адміністративної відповідальності.

З 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан. Це означає, що будь-який військовозобов’язаний чоловік зобов’язаний перебувати на обліку в ТЦК. Переїзд без погодження з "військкоматом" може вважатися порушенням правил військового обліку, що тягне за собою штраф згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні порушення.

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Як отримати дозвіл на зміну місця реєстрації

Юристка Олександра Щербина розповіла, як правильно змінити місце реєстрації військовозобов’язаним.

Підготуйте необхідні документи

Для процедури потрібні:

паспорт громадянина України;

військовий квиток або тимчасове посвідчення;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує нову адресу (договір оренди, право власності тощо);

додаткові документи (довідка з роботи, медичні документи, сімейні обставини).

Складіть рапорт

На ім’я керівника ТЦК та СП потрібно написати рапорт із проханням дозволити зміну місця проживання. До нього додаються зібрані документи.

Очікуйте рішення

Протягом 7 робочих днів рапорт розглядається. У разі позитивного рішення ви отримуєте офіційний дозвіл на зміну місця реєстрації.

Зняття з обліку

Після отримання дозволу зніміться з військового обліку за попереднім місцем проживання.

Реєстрація в ЦНАП

Зверніться до Центру надання адміністративних послуг за новою адресою, щоб оформити реєстрацію місця проживання.

Ставайте на облік у новому ТЦК

Упродовж 7 днів після прибуття потрібно знову стати на військовий облік. Із собою візьміть ті ж документи, які подавали раніше.

Кому не потрібен дозвіл ТЦК

Є кілька категорій чоловіків, які мають право змінити місце проживання без попереднього дозволу:

виключені з військового обліку. У військовому квитку має бути відповідна позначка;

ті, хто мають відстрочку та посвідчення про відрядження. Якщо чоловік перебуває у службовому відрядженні та має відстрочку — погодження з ТЦК не вимагається;

резервісти, які змінюють місце обліку. У цьому разі допускається 7-денний термін для становлення на новий облік.

В усіх інших випадках самостійна зміна місця реєстрації без дозволу є порушенням.

Що буде, якщо порушити процедуру

За статтею 210 КУпАП, за недотримання правил військового обліку передбачено штраф — від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Але важливо розуміти, що справа не лише в грошах. Неврегульований облік — це потенційна підстава для серйозніших санкцій під час мобілізації.

Зазначимо, у світі зростаючої мобільності тимчасова реєстрація стає необхідністю, а не лише формальністю. Цей важливий юридичний інструмент дозволяє громадянам легально перебувати не за місцем постійної реєстрації. В Україні цей механізм, попри свою важливість для багатьох, продовжує викликати запитання.

Також ми повідомляли, що реєстрація місця проживання є обов'язковою вимогою для всіх громадян України, оскільки без неї ускладнюється доступ до банківських послуг, соціальної підтримки та офіційного працевлаштування. У 2025 році процедура оформлення прописки стала зручнішою завдяки онлайн-сервісам, проте наявність необхідних документів залишається ключовою умовою для її успішного завершення.