Как сменить прописку мужчине во время военного положения в 2025 году

Мужчина в ЦПАУ. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году во время военного положения процедура смены места регистрации для мужчин не такая простая, как в мирное время. Особенно это касается военнообязанных, призывников и резервистов. Смена "прописки" требует официального разрешения от руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Игнорирование этого требования может иметь серьезные последствия — вплоть до административной ответственности.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение. Это означает, что любой военнообязанный мужчина обязан состоять на учете в ТЦК. Переезд без согласования с "военкоматом" может считаться нарушением правил воинского учета, что влечет за собой штраф согласно статье 210 Кодекса Украины об административных нарушениях.

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Как получить разрешение на смену места регистрации

Юрист Александра Щербина рассказала, как правильно изменить место регистрации военнообязанным.

Подготовьте необходимые документы

Для процедуры нужны:

паспорт гражданина Украины;

военный билет или временное удостоверение;

идентификационный код;

документ, подтверждающий новый адрес (договор аренды, право собственности и т.д.);

дополнительные документы (справка с работы, медицинские документы, семейные обстоятельства).

Составьте рапорт

На имя руководителя ТЦК и СП нужно написать рапорт с просьбой разрешить смену места жительства. К нему прилагаются собранные документы.

Ожидайте решения

В течение 7 рабочих дней рапорт рассматривается. В случае положительного решения вы получаете официальное разрешение на смену места регистрации.

Снятие с учета

После получения разрешения снимитесь с воинского учета по предыдущему месту жительства.

Регистрация в ЦНАПе

Обратитесь в Центр предоставления административных услуг по новому адресу, чтобы оформить регистрацию места жительства.

Становитесь на учет в новом ТЦК

В течение 7 дней после прибытия нужно снова стать на воинский учет. С собой возьмите те же документы, которые подавали ранее.

Кому не нужно разрешение ТЦК

Есть несколько категорий мужчин, которые имеют право сменить место жительства без предварительного разрешения:

исключенные с воинского учета. В военном билете должна быть соответствующая отметка;

те, кто имеют отсрочку и командировочное удостоверение. Если человек находится в служебной командировке и имеет отсрочку — согласование с ТЦК не требуется;

резервисты, которые меняют место учета. В этом случае допускается 7-дневный срок для постановки на новый учет.

Во всех остальных случаях самостоятельная смена места регистрации без разрешения является нарушением.

Что будет, если нарушить процедуру

По статье 210 КУоАП, за несоблюдение правил воинского учета предусмотрен штраф - от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Но важно понимать, что дело не только в деньгах. Неурегулированный учет — это потенциальное основание для более серьезных санкций при мобилизации.

Отметим, в мире растущей мобильности временная регистрация становится необходимостью, а не только формальностью. Этот важный юридический инструмент позволяет гражданам легально находиться не по месту постоянной регистрации. В Украине этот механизм, несмотря на свою важность для многих, продолжает вызывать вопросы.

Также мы сообщали, что регистрация места жительства является обязательным требованием для всех граждан Украины, поскольку без нее усложняется доступ к банковским услугам, социальной поддержке и официальному трудоустройству. В 2025 году процедура оформления прописки стала более удобной благодаря онлайн-сервисам, однако наличие необходимых документов остается ключевым условием для ее успешного завершения.