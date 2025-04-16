Как законно выписать человека из квартиры, если он проживает за границей в 2025 году

Как выписать человека из квартиры, если он уехал за границу
После начала полномасштабной войны миллионы украинцев выехали за границу. Часть из них до сих пор не вернулась, но осталась зарегистрированной в украинских квартирах. Это создает сложности для владельцев жилья, которые хотят продать или сдать его в аренду. А иногда — просто упорядочить регистрацию жителей. В 2025 году такие ситуации приобрели массовый характер, поэтому надо знать, как законно выписать человека, проживающего за рубежом.
Как отмечает адвокат Александр Босенко, выписать человека можно в двух случаях — по его добровольному согласию или принудительно. Если человек за границей, добровольный способ требует от него действий: подачи заявления в Украине или через дипломатические учреждения. Если это невозможно, есть другие варианты.
Законные основания для выписки без участия лица:
- человек выехал на ПМЖ за границу;
- он фактически не проживает в жилье, но зарегистрирован;
- существует судебное решение (о выселении, лишении права пользования или признании безвестно отсутствующим/умершим);
- заявление собственника имущества, подкрепленное доказательствами;
- смерть зарегистрированного.
Эти основания прописаны в Законе Украины "О свободе передвижения" и постановлении КМУ №265.
Кто имеет право инициировать выписку
- Собственник жилья. Если вы — владелец и зарегистрированное лицо не проживает фактически, вы имеете право обратиться в ЦПАУ с соответствующим заявлением.
- Новый владелец. Если вы приобрели квартиру, то можете инициировать снятие с регистрации предыдущих жильцов, даже если они находятся за границей.
- Доверенное лицо. Заявление можно подать по нотариальной доверенности от лица, находящегося за границей, если оно предоставит такое согласие.
- Орган опеки и попечительства. В случаях с несовершеннолетними (до 14 лет), если ребенок фактически не проживает в квартире.
Можно ли оформить выписку онлайн
В 2025 году регистрационные услуги стали частично цифровизированы. Через портал "Дія" можно подать заявление на снятие с регистрации. Но есть исключения — мужчины призывного возраста не могут воспользоваться этой функцией. А мать с ребенком может сменить регистрацию только с согласия отца.
Для собственника жилья подача документов онлайн возможна лишь частично — во многих случаях все еще нужен личный визит или нотариальная доверенность.
Как выписать через суд
Если человек не дает согласия или его невозможно найти, остается самый надежный вариант — судебный порядок. Это дольше, но позволяет принудительно снять с регистрации человека, даже если он находится за пределами Украины.
Пошаговый алгоритм:
- подготовьте доказательства, что человек фактически не проживает в квартире;
- подайте иск о снятии с регистрации места жительства;
- получите судебное решение;
- обратитесь в ЦПАУ с копией решения для исполнения.
Суд может принять решение и без участия ответчика, если подтверждено его длительное отсутствие и невозможность связи.
Особенности по не приватизированному жилью
Если жилье не приватизировано и не находится в вашей собственности, выписать человека можно только по его добровольному заявлению или по решению суда. ЖЭК или балансодержатель не имеет полномочий снимать с регистрации жильцов самостоятельно.
Какие документы нужны для снятия с регистрации
Перечень зависит от обстоятельств, но обычно включает:
- паспорт заявителя;
- документ о праве собственности;
- заявление на снятие с регистрации; заявление на снятие с регистрации;
- судебное решение (при необходимости);
- доверенность — если действует представитель;
- военно-учетный документ (для мужчин призывного возраста);
- свидетельство о рождении (если выписывается ребенок);
- квитанция об уплате админсбора (45,42 грн).
Как сообщалось, количество зарегистрированных в квартире лиц имеет прямое влияние на финансовые расходы и юридические права жителей. Регистрация проживания хоть и не является правом собственности, но является важным фактором при начислении коммунальных платежей, оформлении субсидий и в решении вопросов наследства.
Также отметим, несмотря на военное положение в Украине, принцип неприкосновенности жилья остается в силе, особенно для социально уязвимых категорий населения. Хотя в отдельных случаях суд может принять решение о принудительном выселении, существуют группы граждан, которых юридически невозможно лишить права на жилье.
Читайте Новини.LIVE!