Как законно выписать человека из квартиры, если он проживает за границей в 2025 году

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

После начала полномасштабной войны миллионы украинцев выехали за границу. Часть из них до сих пор не вернулась, но осталась зарегистрированной в украинских квартирах. Это создает сложности для владельцев жилья, которые хотят продать или сдать его в аренду. А иногда — просто упорядочить регистрацию жителей. В 2025 году такие ситуации приобрели массовый характер, поэтому надо знать, как законно выписать человека, проживающего за рубежом.

Как отмечает адвокат Александр Босенко, выписать человека можно в двух случаях — по его добровольному согласию или принудительно. Если человек за границей, добровольный способ требует от него действий: подачи заявления в Украине или через дипломатические учреждения. Если это невозможно, есть другие варианты.

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Законные основания для выписки без участия лица:

человек выехал на ПМЖ за границу;

он фактически не проживает в жилье, но зарегистрирован;

существует судебное решение (о выселении, лишении права пользования или признании безвестно отсутствующим/умершим);

заявление собственника имущества, подкрепленное доказательствами;

смерть зарегистрированного.

Эти основания прописаны в Законе Украины "О свободе передвижения" и постановлении КМУ №265.

Кто имеет право инициировать выписку

Собственник жилья . Если вы — владелец и зарегистрированное лицо не проживает фактически, вы имеете право обратиться в ЦПАУ с соответствующим заявлением.

. Если вы — владелец и зарегистрированное лицо не проживает фактически, вы имеете право обратиться в ЦПАУ с соответствующим заявлением. Новый владелец . Если вы приобрели квартиру, то можете инициировать снятие с регистрации предыдущих жильцов, даже если они находятся за границей.

. Если вы приобрели квартиру, то можете инициировать снятие с регистрации предыдущих жильцов, даже если они находятся за границей. Доверенное лицо . Заявление можно подать по нотариальной доверенности от лица, находящегося за границей, если оно предоставит такое согласие.

. Заявление можно подать по нотариальной доверенности от лица, находящегося за границей, если оно предоставит такое согласие. Орган опеки и попечительства. В случаях с несовершеннолетними (до 14 лет), если ребенок фактически не проживает в квартире.

Можно ли оформить выписку онлайн

В 2025 году регистрационные услуги стали частично цифровизированы. Через портал "Дія" можно подать заявление на снятие с регистрации. Но есть исключения — мужчины призывного возраста не могут воспользоваться этой функцией. А мать с ребенком может сменить регистрацию только с согласия отца.

Для собственника жилья подача документов онлайн возможна лишь частично — во многих случаях все еще нужен личный визит или нотариальная доверенность.

Как выписать через суд

Если человек не дает согласия или его невозможно найти, остается самый надежный вариант — судебный порядок. Это дольше, но позволяет принудительно снять с регистрации человека, даже если он находится за пределами Украины.

Пошаговый алгоритм:

подготовьте доказательства, что человек фактически не проживает в квартире;

подайте иск о снятии с регистрации места жительства;

получите судебное решение;

обратитесь в ЦПАУ с копией решения для исполнения.

Суд может принять решение и без участия ответчика, если подтверждено его длительное отсутствие и невозможность связи.

Особенности по не приватизированному жилью

Если жилье не приватизировано и не находится в вашей собственности, выписать человека можно только по его добровольному заявлению или по решению суда. ЖЭК или балансодержатель не имеет полномочий снимать с регистрации жильцов самостоятельно.

Какие документы нужны для снятия с регистрации

Перечень зависит от обстоятельств, но обычно включает:

паспорт заявителя;

документ о праве собственности;

заявление на снятие с регистрации; заявление на снятие с регистрации;

судебное решение (при необходимости);

доверенность — если действует представитель;

военно-учетный документ (для мужчин призывного возраста);

свидетельство о рождении (если выписывается ребенок);

квитанция об уплате админсбора (45,42 грн).

Как сообщалось, количество зарегистрированных в квартире лиц имеет прямое влияние на финансовые расходы и юридические права жителей. Регистрация проживания хоть и не является правом собственности, но является важным фактором при начислении коммунальных платежей, оформлении субсидий и в решении вопросов наследства.

Также отметим, несмотря на военное положение в Украине, принцип неприкосновенности жилья остается в силе, особенно для социально уязвимых категорий населения. Хотя в отдельных случаях суд может принять решение о принудительном выселении, существуют группы граждан, которых юридически невозможно лишить права на жилье.