На що впливає кількість прописаних у квартирі: гроші та права у 2025 році

Платіжка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кількість прописаних у квартирі людей може безпосередньо впливати на ваші витрати та юридичні права. І хоча реєстрація місця проживання (прописка) не дає права власності на житло, вона відіграє значну роль у формуванні рахунків за комунальні послуги, отриманні субсидій та навіть у спадкових питаннях.

Редакція Новини.LIVE розповідає про принципи нарахування комунальних платежів, можливості перерахунку, а також юридичні нюанси, які можуть виникнути через прописку.

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Вплив на комунальні платежі

Багато людей вважають, що прописка автоматично впливає на всі комунальні послуги, проте це не зовсім так. Нарахування квартплати та комунальних платежів відбувається за трьома основними принципами.

Послуги, що залежать від наявності лічильників

Якщо у квартирі встановлені лічильники на воду, газ та електроенергію, то сума до оплати залежить виключно від фактичного споживання ресурсів, а не від кількості прописаних осіб.

Послуги, що нараховуються за площею квартири

До таких послуг належать:

опалення;

внески на капітальний ремонт;

вивіз сміття;

прибирання під’їзду та інші загальнобудинкові витрати.

Послуги, що залежать від кількості прописаних осіб

Якщо у квартирі немає лічильників, тоді кількість зареєстрованих мешканців впливає на:

гаряче та холодне водопостачання;

газ;

електроенергію;

водовідведення.

Комунальні служби використовують нормативи споживання, множачи їх на кількість прописаних осіб. Це означає, що якщо в квартирі прописано більше людей, ніж фактично проживає, ви можете переплачувати.

Як змінити плату, якщо прописаних більше, ніж фактично проживає

Якщо у вас немає лічильників, але кількість фактично проживаючих менша, ніж прописаних, ви можете вимагати перерахунок:

отримати довідку, що особа проживає в іншому місці;

надати підтвердження її оплати комунальних послуг за іншою адресою;

написати заяву до керуючої організації;

оновлювати ці дані кожні 6 місяців.

Вплив на субсидії та соціальні виплати

Держава надає субсидії тим сім’ям, які мають низький рівень доходу. Як зазначили у Глибоцькій громаді, кількість прописаних мешканців впливає на:

розрахунок субсидії — якщо в квартирі зареєстровано багато осіб, дохід на кожного буде менший, що може збільшити розмір допомоги;

розрахунок соціальних виплат — деякі пільги видаються тільки певним категоріям громадян із підтвердженою реєстрацією.

Юридичні наслідки прописки

Як наголосили у АН "Метраж", прописка може мати правові наслідки у випадках:

спадкові справи — зареєстровані мешканці можуть претендувати на майно у спадок;

судові розгляди — у разі суперечок щодо права користування житлом, суд може враховувати факт прописки;

поділ майна — при розлученні факт реєстрації може вплинути на розподіл спільного майна.

Тимчасова реєстрація: чи впливає на платежі

Якщо у квартирі зареєстрована особа з тимчасовою пропискою, розрахунок комунальних послуг залежить від наявності лічильників. Якщо лічильники є — оплата збільшиться тільки за фактичні витрати. Якщо лічильників немає — плата зросте пропорційно до кількості прописаних осіб.

Тому перед тим, як оформити тимчасову реєстрацію, варто узгодити з людиною питання розподілу комунальних платежів.

Як дізнатися, хто прописаний у квартирі

Якщо ви хочете перевірити список зареєстрованих осіб у вашій квартирі, це можна зробити кількома способами:

через ЖЕК або ОСББ — подати запит про кількість прописаних;

через ЦНАП — отримати витяг з реєстру місця проживання;

через нотаріуса — якщо необхідно офіційне підтвердження;

через судовий запит — у разі правових суперечок;

через портал "Дія" — отримати офіційну довідку про прописаних осіб онлайн.

Як повідомлялось, реєстрація місця проживання в Україні є обов'язковою та впливає на доступ до соціальних послуг, медицини та субсидій. Однак, питання кількості осіб, яких можна зареєструвати в одній квартирі, викликає чимало дискусій.

Зазначимо також, що спільне проживання з небажаною людиною може призвести до постійних конфліктів та фінансових проблем. Завдяки змінам у законодавстві, стало простіше позбавити таку людину прописки. Однак, якщо виписаний мешканець відмовляється виїжджати, доведеться звертатися до суду для його виселення.