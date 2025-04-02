На что влияет количество прописанных в квартире: деньги и права в 2025 году

Платежка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Количество прописанных в квартире людей может напрямую влиять на ваши расходы и юридические права. И хотя регистрация места жительства (прописка) не дает права собственности на жилье, она играет значительную роль в формировании счетов за коммунальные услуги, получении субсидий и даже в наследственных вопросах.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о принципах начисления коммунальных платежей, возможности перерасчета, а также юридических нюансах, которые могут возникнуть из-за прописки.

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Влияние на коммунальные платежи

Многие люди считают, что прописка автоматически влияет на все коммунальные услуги, однако это не совсем так. Начисление квартплаты и коммунальных платежей происходит по трем основным принципам.

Услуги, зависящие от наличия счетчиков

Если в квартире установлены счетчики на воду, газ и электроэнергию, то сумма к оплате зависит исключительно от фактического потребления ресурсов, а не от количества прописанных лиц.

Услуги, которые начисляются по площади квартиры

К таким услугам относятся:

отопление;

взносы на капитальный ремонт;

вывоз мусора;

уборка подъезда и другие общедомовые расходы.

Услуги, зависящие от количества прописанных лиц

Если в квартире нет счетчиков, тогда количество зарегистрированных жильцов влияет на:

горячее и холодное водоснабжение;

газ;

электроэнергию;

водоотведение.

Коммунальные службы используют нормативы потребления, умножая их на количество прописанных лиц. Это значит, что если в квартире прописано больше людей, чем фактически проживает, вы можете переплачивать.

Как изменить плату, если прописанных больше, чем фактически проживает

Если у вас нет счетчиков, но количество фактически проживающих меньше, чем прописанных, вы можете требовать перерасчет:

получить справку, что человек проживает в другом месте;

предоставить подтверждение его оплаты коммунальных услуг по другому адресу;

написать заявление в управляющую организацию;

обновлять эти данные каждые 6 месяцев.

Влияние на субсидии и социальные выплаты

Государство предоставляет субсидии тем семьям, которые имеют низкий уровень дохода. Как отметили в Глыбокской общине, количество прописанных жителей влияет на:

расчет субсидии — если в квартире зарегистрировано много людей, доход на каждого будет меньше, что может увеличить размер помощи;

расчет социальных выплат — некоторые льготы выдаются только определенным категориям граждан с подтвержденной регистрацией.

Юридические последствия прописки

Как уточнили в АН "Метраж", прописка может иметь правовые последствия в случаях:

наследственные дела — зарегистрированные жители могут претендовать на имущество по наследству;

судебные разбирательства — в случае споров о праве пользования жильем, суд может учитывать факт прописки;

раздел имущества — при разводе факт регистрации может повлиять на раздел общего имущества.

Временная регистрация: влияет ли на платежи

Если в квартире зарегистрировано лицо с временной пропиской, расчет коммунальных услуг зависит от наличия счетчиков. Если счетчики есть — оплата увеличится только за фактические расходы. Если счетчиков нет — плата возрастет пропорционально количеству прописанных лиц.

Поэтому перед тем, как оформить временную регистрацию, стоит согласовать с человеком вопрос распределения коммунальных платежей.

Как узнать, кто прописан в квартире

Если вы хотите проверить список зарегистрированных лиц в вашей квартире, это можно сделать несколькими способами:

через ЖЭК или ОСМД — подать запрос о количестве прописанных;

через ЦНАП — получить выписку из реестра места жительства;

через нотариуса — если необходимо официальное подтверждение;

через судебный запрос — в случае правовых споров;

через портал "Дія" — получить официальную справку о прописанных лицах онлайн.

Как сообщалось, регистрация места жительства в Украине является обязательной и влияет на доступ к социальным услугам, медицине и субсидиям. Однако, вопрос количества лиц, которых можно зарегистрировать в одной квартире, вызывает немало дискуссий.

Отметим также, что совместное проживание с нежелательным человеком может привести к постоянным конфликтам и финансовым проблемам. Благодаря изменениям в законодательстве, стало проще лишить такого человека прописки. Однако, если выписанный жилец отказывается выезжать, придется обращаться в суд для его выселения.