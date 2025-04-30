Прописка в Германии — как оформить украинцам в 2025 году и избежать штрафов

Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

Украинцы, проживающие в Германии, должны зарегистрировать свое место жительства. Это не простая формальность, потому что прописка пригодится при открытии банковского счета, аренды жилья, подачи заявления на получение нового идентификационного документа или вида на жительство. А нарушение установленного срока влечет за собой большой штраф.

Об этом говорится на информационном портале для иностранцев в Германии Handbook Germany.

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Сроки и штрафы

Регистрация места жительства носит название Anmeldung bei der Meldebehörde. После ее прохождения гражданам выдают Anmeldebescheinigung — документ, подтверждающий адрес. Его отсутствие сопровождается многими неудобствами, ведь прописку требуют для:

оформления медицинского страхования;

получения вида на жительство;

открытия счета в банке;

регистрации SIM-карты;

получения водительских прав;

подачи заявки на Steuer-ID (идентификационный номер налогоплательщика).

В законе Bundesmeldegesetz (об обязательной регистрации) говорится, что после поселения в новом жилье человек должен обратиться за регистрацией в течение 14 календарных дней. Иначе грозит финансовая санкция в размере от 10 до 1000 евро. Сумма увеличится до 50 000 евро в случае фиктивной прописки — если человек не проживает по указанному адресу.

Какие документы нужны

Чтобы выполнить обязательства, стоит обратиться в отдел регистрации населения (Einwohnermeldeamt) или в управление по делам граждан (Bürgeramt). Необходимо собрать пакет документов, который включает:

паспорт гражданина;

разрешение на проживание;

регистрационную форму;

свидетельство о регистрации брака;

подтверждение арендодателя о месте проживания с информацией о его имени и адресе, дате вашего въезда, адресе квартиры, именах всех людей, которые въехали;

заявление о согласии от одного из родителей (в случае необходимости).

В крупных городах, в частности Берлине, Мюнхене или Кельне, обычно необходима предварительная онлайн-регистрация. Также помните, что при наличии другой прописки повторная Anmeldung автоматически отменяет предыдущую. При выезде из Германии надо обязательно пройти процедуру снятия с регистрации.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, прописка в квартире не дает права украинцам на наследование, поскольку собственность определяется только правоустанавливающими документами. Но совместное проживание с наследодателем и регистрация по адресу могут облегчить процедуру наследования.

Также мы писали, сколько зарабатывают сотрудники в Германии в 2025 году. На размер дохода влияют профессиональный опыт и место трудоустройства. Средний годовой доход брутто составляет 50 493 евро, а месячный — 4 207 евро.