Прописка в Германии — как оформить украинцам в 2025 году и избежать штрафов

Штраф до 50 000 евро — что нужно знать о прописке в Германии
Украинцы, проживающие в Германии, должны зарегистрировать свое место жительства. Это не простая формальность, потому что прописка пригодится при открытии банковского счета, аренды жилья, подачи заявления на получение нового идентификационного документа или вида на жительство. А нарушение установленного срока влечет за собой большой штраф.
Об этом говорится на информационном портале для иностранцев в Германии Handbook Germany.
Сроки и штрафы
Регистрация места жительства носит название Anmeldung bei der Meldebehörde. После ее прохождения гражданам выдают Anmeldebescheinigung — документ, подтверждающий адрес. Его отсутствие сопровождается многими неудобствами, ведь прописку требуют для:
- оформления медицинского страхования;
- получения вида на жительство;
- открытия счета в банке;
- регистрации SIM-карты;
- получения водительских прав;
- подачи заявки на Steuer-ID (идентификационный номер налогоплательщика).
В законе Bundesmeldegesetz (об обязательной регистрации) говорится, что после поселения в новом жилье человек должен обратиться за регистрацией в течение 14 календарных дней. Иначе грозит финансовая санкция в размере от 10 до 1000 евро. Сумма увеличится до 50 000 евро в случае фиктивной прописки — если человек не проживает по указанному адресу.
Какие документы нужны
Чтобы выполнить обязательства, стоит обратиться в отдел регистрации населения (Einwohnermeldeamt) или в управление по делам граждан (Bürgeramt). Необходимо собрать пакет документов, который включает:
- паспорт гражданина;
- разрешение на проживание;
- регистрационную форму;
- свидетельство о регистрации брака;
- подтверждение арендодателя о месте проживания с информацией о его имени и адресе, дате вашего въезда, адресе квартиры, именах всех людей, которые въехали;
- заявление о согласии от одного из родителей (в случае необходимости).
В крупных городах, в частности Берлине, Мюнхене или Кельне, обычно необходима предварительная онлайн-регистрация. Также помните, что при наличии другой прописки повторная Anmeldung автоматически отменяет предыдущую. При выезде из Германии надо обязательно пройти процедуру снятия с регистрации.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, прописка в квартире не дает права украинцам на наследование, поскольку собственность определяется только правоустанавливающими документами. Но совместное проживание с наследодателем и регистрация по адресу могут облегчить процедуру наследования.
Также мы писали, сколько зарабатывают сотрудники в Германии в 2025 году. На размер дохода влияют профессиональный опыт и место трудоустройства. Средний годовой доход брутто составляет 50 493 евро, а месячный — 4 207 евро.
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