Самые распространенные ошибки на природе — за что штрафуют украинцев в 2025

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Весна и лето — это времена года, когда украинцы все чаще отдыхают на природе. Кемпинг, рыбалка, шашлыки или просто поход — это занятия, которые несмотря на войну остаются популярными среди граждан. Однако досуг на природе должен быть сознательным и ответственным, ведь за некоторые действия украинцы могут получить немалые штрафы.

О том, за что и на сколько могут оштрафовать любителей отдыха на природе в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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На сколько оштрафуют за оставленный мусор

Одна из самых распространенных проблем — это мусор, который часто оставляют недобросовестные "любители" природы. Кроме обычного осуждения, такие действия могут привести и к правовой ответственности.

Несмотря на распространенное убеждение, в Кодексе Украины об административных правонарушениях (КУоАП) отсутствует отдельная статья, которая бы напрямую предусматривала ответственность за выбрасывание мусора в неположенных местах.

Как правило, украинцев привлекают к ответственности не за сам факт засорения, а за игнорирование обязанности убирать после себя. В законодательстве прямо упоминается лишь наказание за мусор, выброшенный в общественном транспорте.

В то же время статья 152 КУоАП предусматривает штрафы за нарушение требований по благоустройству населенных пунктов. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 340 до 1 360 грн, а предприниматели и должностные лица — от 850 до 1 700 грн.

За что могут оштрафовать любителей рыбалки в 2025 году

С наступлением весны, а именно с 1 апреля, на многих водоемах Украины начал действовать запрет на вылов рыбы из-за нереста. Этот период является критически важным для воспроизводства водных биоресурсов, поэтому любое нарушение запрета приравнивается к правонарушению.

За незаконный вылов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, рыбаку придется компенсировать убытки за каждую пойманную рыбу. В 2025 году суммы штрафов следующие:

сом — 5 117 грн;

сазан — 3 706 грн;

судак — 3 587 грн;

щука — 3 468 грн;

окунь — 3 162 грн;

лещ — 1 649 грн;

линь — 1 598 грн;

карась серебристый — 1 581 грн;

плотва, красноперка, густера — по 1 564 грн.

Временные рамки нерестового запрета могут различаться в зависимости от региона. Официальная информация указана в Приложении 3 к Правилам любительского рыболовства.

Штрафы за шашлыки и неосторожное обращение с огнем

За разжигание костра в неположенных местах или нарушение норм благоустройства можно получить штраф в соответствии со статьей 152 КУоАП — от 340 до 1 360 грн.

Кроме этого, статья 77 того же кодекса предусматривает ответственность за оставление окурков, использованных спичек, пропитанных горючими веществами предметов или за сжигание сухостоя. В таком случае предусмотрено наказание — от 1 530 до 4 590 грн.

Перед организацией отдыха с костром следует удостовериться, что место для этого разрешено. Соблюдение правил не только защитит ваш кошелек, но и поможет избежать вреда природе.

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Также мы рассказывали, что украинцы в Германии обязаны зарегистрировать место жительства — это необходимо для открытия счета, аренды жилья и оформления документов. За нарушение сроков регистрации — предусматривается значительный штраф.