Сосед сжигает мусор — что делать, если дым идет в вашу сторону

Женщина сжигает ветки и сухую траву. Фото: УНИАН

Довольно часто работая на огороде или в саду или просто убирая на своем земельном участке, украинцы обнаруживают, что у них накопилось немало хлама. Это могут быть остатки растений, листья или какие-то старые вещи. Чтобы избавиться от этого, многие хозяева выбирают самый простой способ — просто все сжечь. Однако такие действия вряд ли понравятся соседям, если дым будет идти в их сторону.

О том, могут ли украинцы сжигать хлам на своем земельном участке и что делать, когда дым от соседа мешает, отмечается в публикации Министерства юстиции Украины.

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Что запрещается делать даже в пределах своего земельного участка

Владелец земельного участка имеет право самостоятельно определять, как его использовать. Однако бывают случаи, когда способ эксплуатации земли создает дискомфорт для соседних наделов. Именно поэтому Земельный кодекс Украины закрепляет обязанность соблюдения норм добрососедства.

Этот принцип раскрыт в статье 103 ЗКУ. Он предусматривает, что каждый землевладелец или пользователь должен обращаться с участком так, чтобы не создавать чрезмерных неудобств владельцам соседних территорий. Речь идет о:

затенении;

задымлении;

распространении резких запахов;

повышенного уровня шума и других негативных воздействий.

Любое использование земельного участка не должно мешать соседям полноценно и целевым образом использовать их собственность. В ситуациях, когда происходит подобное нарушение, речь идет о недопустимом воздействии.

Еще одна частая проблема — самовольное удаление растительности (например, корни деревьев), которая прорастает с соседнего участка. Такие действия допустимы только в случае, если растения реально мешают использованию вашего участка по его назначению.

В других случаях это может расцениваться как правонарушение и повлечь ответственность: как гражданскую (возмещение убытков), так и административную (штраф).

Что делать, если сосед не реагирует на ваши замечания

Если действия соседа мешают вам, это считается земельным спором. Сначала стоит обратиться в местный совет (сельский, поселковый или городской) с письменным заявлением. Его должны рассмотреть в течение 7 дней в присутствии обеих сторон. Решение будет официальным, с четкими указаниями по его выполнению.

Если вас не устраивает решение совета, вы имеете право обратиться в суд. Перед подачей иска важно собрать доказательства нарушения. Это могут быть:

экспертные заключения;

показания очевидцев;

документы, подтверждающие ваше право на участок;

акты проверок от экологической инспекции или земельной службы.

Все эти материалы вместе с заявлением подаются в суд по месту расположения земельного участка.

Ранее мы писали, что несмотря на завершение отопительного сезона, некоторые украинцы уже сейчас готовят дрова на зиму — летом это выгоднее из-за более низких цен. Еще экономнее — самостоятельная заготовка. Но прежде чем отправляться с топором в посадку, следует разобраться, разрешено ли рубить сухостой в зеленых зонах возле населенных пунктов.

Также мы рассказывали, что владельцы земель имеют право использовать свои участки по своему усмотрению, если это не противоречит закону. Высаживая деревья и кусты, люди стремятся сделать двор более уютным, но иногда такие насаждения становятся источником споров с соседями.