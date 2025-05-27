Правила стоянки во дворе — какое наказание грозит соседу, который не умеет парковаться

Авто под домом — за что могут оштрафовать владельца
Многие украинцы покупают авто для удобства в ежедневных поездках. Однако не каждый имеет гараж или может найти стоянку вблизи своего дома — особенно, если речь идет о многоэтажках. В таких случаях приходится оставлять транспорт прямо во дворе, поэтому важно знать, где именно этого делать не стоит.
О том, где на территории жилого комплекса нельзя парковаться и какой штраф за это можно получить, объяснили в Департаменте территориального контроля города Киева.
Можно ли парковаться во дворе возле дома
Оставлять машину на территории жилого комплекса или двора разрешено — это не противоречит действующему законодательству. Владельцы автомобилей имеют право на временную или постоянную стоянку рядом с домом. Впрочем, существуют правила, которые нельзя игнорировать.
Парковка не должна создавать опасность или неудобства другим жителям. Нарушение таких норм не только грозит штрафом, но и может вызвать недовольство соседей. В частности парковка запрещена:
- на тротуарах;
- на клумбах или газонах;
- рядом с мусорными контейнерами;
- в местах, где машина блокирует проезд спецтехники или служб экстренной помощи (скорая, полиция, мусоровоз и т.д.).
Кроме этого, есть установленные минимальные расстояния, которых нужно придерживаться при парковке:
- 50 м до железнодорожного переезда;
- не менее 5 м от контейнеров для мусора;
- 30 м от остановки общественного транспорта;
- минимум 10 м от пешеходного перехода, перекрестка, выезда с прилегающей территории или дорожных работ.
На сколько могут оштрафовать нарушителей
За игнорирование правил остановки и стоянки предусмотрены финансовые санкции:
- 340 грн — за парковку в неположенных местах, в том числе на стоянках для электрокаров;
- 680 грн — если авто создает угрозу безопасности движения или блокирует проезд.
В некоторых ситуациях возможны и дополнительные санкции — например, эвакуация транспортного средства. Также, кроме официальных наказаний, следует учитывать отношение других жителей.
Люди могут устраивать "воспитательные" акции против тех, кто паркуется на детских площадках или тротуарах. Самые распространенные методы — это записки с предупреждением под дворниками или более креативные способы возмездия.
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