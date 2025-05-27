Правила стоянки во дворе — какое наказание грозит соседу, который не умеет парковаться

Водителя предупреждают о нарушении. Фото: УНИАН

Многие украинцы покупают авто для удобства в ежедневных поездках. Однако не каждый имеет гараж или может найти стоянку вблизи своего дома — особенно, если речь идет о многоэтажках. В таких случаях приходится оставлять транспорт прямо во дворе, поэтому важно знать, где именно этого делать не стоит.

О том, где на территории жилого комплекса нельзя парковаться и какой штраф за это можно получить, объяснили в Департаменте территориального контроля города Киева.

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Можно ли парковаться во дворе возле дома

Оставлять машину на территории жилого комплекса или двора разрешено — это не противоречит действующему законодательству. Владельцы автомобилей имеют право на временную или постоянную стоянку рядом с домом. Впрочем, существуют правила, которые нельзя игнорировать.

Парковка не должна создавать опасность или неудобства другим жителям. Нарушение таких норм не только грозит штрафом, но и может вызвать недовольство соседей. В частности парковка запрещена:

на тротуарах;

на клумбах или газонах;

рядом с мусорными контейнерами;

в местах, где машина блокирует проезд спецтехники или служб экстренной помощи (скорая, полиция, мусоровоз и т.д.).

Кроме этого, есть установленные минимальные расстояния, которых нужно придерживаться при парковке:

50 м до железнодорожного переезда;

не менее 5 м от контейнеров для мусора;

30 м от остановки общественного транспорта;

минимум 10 м от пешеходного перехода, перекрестка, выезда с прилегающей территории или дорожных работ.

На сколько могут оштрафовать нарушителей

За игнорирование правил остановки и стоянки предусмотрены финансовые санкции:

340 грн — за парковку в неположенных местах, в том числе на стоянках для электрокаров;

680 грн — если авто создает угрозу безопасности движения или блокирует проезд.

В некоторых ситуациях возможны и дополнительные санкции — например, эвакуация транспортного средства. Также, кроме официальных наказаний, следует учитывать отношение других жителей.

Люди могут устраивать "воспитательные" акции против тех, кто паркуется на детских площадках или тротуарах. Самые распространенные методы — это записки с предупреждением под дворниками или более креативные способы возмездия.

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