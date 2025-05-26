Відеонагляд в під'їзді — чи може сусід встановити камеру та стежити за вами

Камера відеонагляду. Фото: УНІАН

Деякі громадяни України вважають, що відеоспостереження в під’їзді — це не забаганка, а спосіб подбати про безпеку. Камера може допомогти у випадку крадіжки, хуліганства чи інших неприємностей. Але перш ніж її встановлювати, варто розібратись, чи дозволено це самовільно робити.

Про те, чи можна встановлювати камеру біля своїх вхідних дверей, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чи можна встановлювати камери відеоспостереження у під'їзді

Згідно зі статтями 19 і 20 Цивільного кодексу України, кожен громадянин має право захищати свої права. І відеокамера може бути цим способом захисту — наприклад, права на безпеку та недоторканність житла. Але захищаючи себе, не можна порушувати права інших.

Закон дозволяє знімати у спільних просторах, якщо про це попередити — наприклад, розмістити табличку, що ведеться відеоспостереження. Якщо людина не заперечує — це вважається мовчазною згодою.

Втім, під’їзд багатоквартирного будинку — це не зовсім громадське місце. Це спільна власність мешканців, тож рішення про встановлення камер має ухвалюватися колективно. Закон "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" вимагає, щоб співвласники узгодили це на загальних зборах.

Як законно встановити камери у під’їзді

Якщо людина все ж вирішить встановити камеру в загальному коридорі біля своїх дверей, для цього потрібно пройти кілька етапів:

Поговоріть із сусідами: поясніть, що камери потрібні для безпеки, і що вони не порушуватимуть приватне життя мешканців. Проведіть збори: запропонуйте план, покажіть кошторис, зафіксуйте результати у протоколі з підписами мешканців. Контролюйте процес: камери мають фіксувати лише спільні зони — сходові клітки, вхід до під’їзду, ліфт. Не можна знімати двері чужих квартир чи всередині них. Попереджайте про зйомку: повісьте таблички про відеоспостереження. Це важливо, адже камери можуть зафіксувати й інших людей – листонош, гостей, працівників ЖЕКу.

Пам'ятайте, що дотримання закону — це гарантія того, що система відеоспостереження дійсно працюватиме на вашу безпеку, а не стане приводом для конфліктів із сусідами чи проблем із правоохоронцями.

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