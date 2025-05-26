Видеонаблюдение в подъезде — может ли сосед установить камеру и следить за вами

Камера видеонаблюдения. Фото: УНИАН

Некоторые граждане Украины считают, что видеонаблюдение в подъезде — это не прихоть, а способ позаботиться о безопасности. Камера может помочь в случае кражи, хулиганства или других неприятностей. Но прежде чем ее устанавливать, стоит разобраться, разрешено ли это самовольно делать.

О том, можно ли устанавливать камеру возле своей входной двери, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Можно ли устанавливать камеры видеонаблюдения в подъезде

Согласно статьям 19 и 20 Гражданского кодекса Украины, каждый гражданин имеет право защищать свои права. И видеокамера может быть этим способом защиты — например, права на безопасность и неприкосновенность жилья. Но защищая себя, нельзя нарушать права других.

Закон позволяет снимать в общих пространствах, если об этом предупредить — например, разместить табличку, что ведется видеонаблюдение. Если человек не возражает — это считается молчаливым согласием.

Впрочем, подъезд многоквартирного дома — это не совсем общественное место. Это общая собственность жильцов, поэтому решение об установке камер должно приниматься коллективно. Закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" требует, чтобы совладельцы согласовали это на общем собрании.

Как законно установить камеры в подъезде

Если человек все же решит установить камеру в общем коридоре возле своей двери, для этого нужно пройти несколько этапов:

Поговорите с соседями: объясните, что камеры нужны для безопасности, и что они не будут нарушать частную жизнь жильцов. Проведите собрание: предложите план, покажите смету, зафиксируйте результаты в протоколе с подписями жителей. Контролируйте процесс: камеры должны фиксировать только общие зоны — лестничные клетки, вход в подъезд, лифт. Нельзя снимать двери чужих квартир или внутри них. Предупреждайте о съемке: повесьте таблички о видеонаблюдении. Это важно, ведь камеры могут зафиксировать и других людей — почтальонов, гостей, работников ЖЭКа.

Помните, что соблюдение закона — это гарантия того, что система видеонаблюдения действительно будет работать на вашу безопасность, а не станет поводом для конфликтов с соседями или проблем с правоохранителями.

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