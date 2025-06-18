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Главная Экономика Плата за лифты — есть ли исключения для жителей нижних этажей

Плата за лифты — есть ли исключения для жителей нижних этажей

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Дата публикации 18 июня 2025 07:15
Обслуживание лифтов — должны ли сбрасываться жители нижних этажей
Лифты в доме. Фото: УНИАН
Ключові моменти Должны ли жители первых этажей платить за лифты Кого могут освободить от уплаты за лифты

Многие жители первых и вторых этажей не хотят платить за лифты, ведь они им не пользуются. Здесь следует понимать, что плата начисляется не за поездки, а за содержание лифтового хозяйства — его обслуживание, ремонт и безопасную работу. Однако в отдельных случаях жителей этих этажей могут освободить от уплаты.

О том, могут ли жители нижних этажей не платить за лифты, отмечается в части 1 статьи 5 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

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Должны ли жители первых этажей платить за лифты

К услуге по управлению многоквартирным домом входит содержание всего общего имущества. Это включает:

  • содержание лифтового хозяйства;
  • выполнение санитарно-технических работ;
  • уборка помещений общего пользования и придомовой территории;
  • обслуживание инженерных сетей (кроме тех, которые обслуживаются отдельными договорами).

То есть, все совладельцы участвуют в финансировании расходов на содержание дома и прилегающей территории пропорционально своей доле в общем имуществе. Лифты, как элемент общей собственности многоквартирного дома, требуют регулярного обслуживания, за которое ответственны все жители.

Кого могут освободить от уплаты за лифты

Итак, начисление платы за содержание лифтов соответствует нормам действующего законодательства. Однако там, где действуют объединения совладельцев (ОСМД), заключаются коллективные договоры, по которым жители первого, а иногда и второго этажей, могут быть освобождены от уплаты за лифт. В случае со вторым этажом бывает так, что лифт даже не останавливается на этом уровне, если жители его не оплачивают.

Согласно Закону Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", совладельцы имеют право на общем собрании принимать решения по управлению общей собственностью, включая возможность освобождения жителей первого этажа от расходов на обслуживание лифтового оборудования.

Чтобы реализовать такое решение, следует вынести его на рассмотрение общего собрания ОСМД или обратиться к управляющей компании. Если большинство совладельцев поддержит эту инициативу, жители нижних этажей могут быть освобождены от обязанности платить за содержание лифтов, которым они фактически не пользуются.

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коммунальные услуги недвижимость лифты дом многоножка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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