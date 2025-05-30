Тарифи на газ у червні 2025 — скільки платитимуть українці за кубометр

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українські споживачі газу обслуговуються різними компаніями. Більшість користується послугами Нафтогазу, який зафіксував річну вартість кубічного метра блакитного палива. Плюс існують місячні пропозиції від підприємств, а ціни відчутно варіюються.

Про це розповіло видання "ГазПравда".

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Вартість газу у червні 2025

Нафтогаз затвердив сталу ціну до 30 квітня 2026 року. Компанія обслуговує близько 98% споживачів, а це понад 12 млн домогосподарств. Клієнти платитимуть у червні 7,96 грн за кубометр, тобто базова річна пропозиція не змінилася.

"Річні ціни решти постачальників коливаються від 7,79 до 9,99 грн за куб. А от місячні змінюються, залежно від ринкових тенденцій. За даними ГазПравди, у червні на ринку, як і раніше, присутні 9 постачальників, 5 з яких пропонують і річні, і місячні (ринкові) тарифи", — йдеться в матеріалі.

Мінімальний комерційний тариф у червні пропонують ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO) і ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр газу. Найдорожче обслуговування — у ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ", компанія отримує від клієнтів 25 грн на куб блакитного палива.

Вартість газу у червні 2025 року. Фото: ГазПравда

Чому газ дорожчає

На внутрішньому ринку спостерігається зростання вартості природного газу. Наприкінці травня 2025 року ціна зафіксувалася на рівні понад 23 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ). Цей показник виявився найбільшим з лютого 2023 року.

"Зростання цін на внутрішньому ринку пов’язане з ринковими механізмами, передусім балансом попиту та пропозиції. У травні спостерігається суттєва перевага попиту над пропозицією, що штовхає ціни до зростання", — зазначило профільне видання ExPro.

Натомість побутові споживачі цінову різницю не помітили, оскільки для них тарифи залишилися незмінними. В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення вартості теплопостачання, гарячої води і газу, запроваджений урядом на період воєнного стану.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2025 році Україна отримуватиме американський скраплений природний газ із Греції, він надходитиме Трансбалканським маршрутом. Транзит працюватиме з червня до жовтня для підвищення енергостійкості нашої держави.

Також ми писали, що інколи оплата за розподіл газу не зараховується на особовий рахунок через помилки під час внесення платежів. Споживачам радять звернутися до "Газмережі", написавши заяву і додавши копію квитанції про оплату.