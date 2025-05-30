Тарифы на газ в июне 2025 — сколько будут платить украинцы за кубометр

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинские потребители газа обслуживаются разными компаниями. Большинство пользуется услугами Нафтогаза, который зафиксировал годовую стоимость кубического метра голубого топлива. Плюс существуют месячные предложения от предприятий, а цены ощутимо варьируются.

Об этом рассказало издание "ГазПравда".

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Стоимость газа в июне 2025 года

Нафтогаз утвердил постоянную цену до 30 апреля 2026 года. Компания обслуживает около 98% потребителей, а это более 12 млн домохозяйств. Клиенты будут платить в июне 7,96 грн за кубометр, то есть базовое годовое предложение не изменилось.

"Годовые цены остальных поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб. А вот месячные меняются в зависимости от рыночных тенденций. По данным ГазПравды, в июне на рынке по-прежнему присутствуют 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы", — говорится в материале.

Минимальный коммерческий тариф в июне предлагают ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO) и ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) — 8,46 грн за кубометр газа. Самое дорогое обслуживание — в ООО "Львовэнергосбыт", компания получает от клиентов 25 грн на куб голубого топлива.

Стоимость газа в июне 2025 года. Фото: ГазПравда

Почему газ дорожает

На внутреннем рынке наблюдается рост стоимости природного газа. В конце мая 2025 года цена зафиксировалась на уровне более 23 000 грн за тысячу кубометров (с НДС). Этот показатель оказался самым большим с февраля 2023 года.

"Рост цен на внутреннем рынке связан с рыночными механизмами, прежде всего балансом спроса и предложения. В мае наблюдается существенное преимущество спроса над предложением, что толкает цены к росту", — отметило профильное издание ExPro.

Зато бытовые потребители ценовую разницу не заметили, поскольку для них тарифы остались неизменными. В Украине продолжает действовать мораторий на повышение стоимости теплоснабжения, горячей воды и газа, введенный правительством на период военного положения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году Украина будет получать американский сжиженный природный газ из Греции, он будет поступать по Трансбалканскому маршруту. Транзит будет работать с июня по октябрь для повышения энергоустойчивости нашего государства.

Также мы писали, что иногда оплата за распределение газа не зачисляется на лицевой счет из-за ошибок при внесении платежей. Потребителям советуют обратиться в "Газсети", написав заявление и добавив копию квитанции об оплате.