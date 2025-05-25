Поширена проблема — що робити, якщо платіж за доставку газу не пройшов

Чоловік тримає платіжку за газ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Іноді оплата за розподіл газу не зараховується на особовий рахунок. Причина цьому — поширені помилки під час внесення платежів.

Про те, чому оплата за розподіл газу не прийшла на ваш рахунок та що робити в такому разі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Платити за доставку газу потрібно щомісяця до 20 числа. Слідкувати за станом рахунку, нарахуваннями та поданими показаннями лічильника можна в особистому кабінеті на сайті компанії постачальника.

Однак бувають випадки, коли гроші не фіксуються в системі. Найчастіше це трапляється через неправильно заповнені реквізити — наприклад, коли не вказано повне ім’я платника, адресу або номер особового рахунку, або коли споживач припустився помилки у цих даних.

Що робити споживачам

Якщо оплата не надійшла на рахунок або випадково потрапила на чужий, споживачам радять звернутися до "Газмережі". Для цього потрібно:

написати заяву про зарахування коштів;

додати копію квитанції про оплату;

прикріпити копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Всі документи слід надіслати за контактами, які зазначені на офіційному сайті компанії.

Якщо ж ви помилково переказали гроші сторонній організації, потрібно звертатися безпосередньо до неї з проханням повернути кошти. До заяви додають: копію квитанції, паспорт, ІПН та банківську виписку з номером IBAN для повернення.

Раніше ми писали, що Україна вже змушена активно закуповувати газ з-за кордону. Лише за два місяці, лютий і березень, обсяг імпорту становить приблизно 800 мільйонів кубометрів.

Також ми розповідали, що оплата комунальних послуг залишається значним фінансовим викликом для багатьох домогосподарств, особливо для родин із великою кількістю дітей. З метою підтримки таких сімей Міністерство соціальної політики ініціювало перегляд правил призначення житлових субсидій.