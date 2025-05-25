Поширена проблема — що робити, якщо платіж за доставку газу не пройшов

Оплата доставку газу — що робити, коли платіж не зарахували
Іноді оплата за розподіл газу не зараховується на особовий рахунок. Причина цьому — поширені помилки під час внесення платежів.
Про те, чому оплата за розподіл газу не прийшла на ваш рахунок та що робити в такому разі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Чому не проходить оплата за розподіл газу
Платити за доставку газу потрібно щомісяця до 20 числа. Слідкувати за станом рахунку, нарахуваннями та поданими показаннями лічильника можна в особистому кабінеті на сайті компанії постачальника.
Однак бувають випадки, коли гроші не фіксуються в системі. Найчастіше це трапляється через неправильно заповнені реквізити — наприклад, коли не вказано повне ім’я платника, адресу або номер особового рахунку, або коли споживач припустився помилки у цих даних.
Що робити споживачам
Якщо оплата не надійшла на рахунок або випадково потрапила на чужий, споживачам радять звернутися до "Газмережі". Для цього потрібно:
- написати заяву про зарахування коштів;
- додати копію квитанції про оплату;
- прикріпити копії паспорта та ідентифікаційного коду.
Всі документи слід надіслати за контактами, які зазначені на офіційному сайті компанії.
Якщо ж ви помилково переказали гроші сторонній організації, потрібно звертатися безпосередньо до неї з проханням повернути кошти. До заяви додають: копію квитанції, паспорт, ІПН та банківську виписку з номером IBAN для повернення.
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