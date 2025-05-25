Распространенная проблема — что делать, если платеж за доставку газа не прошел

Мужчина держит платежку за газ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Иногда оплата за распределение газа не зачисляется на лицевой счет. Причина этому — распространенные ошибки при внесении платежей.

О том, почему оплата за распределение газа не пришла на ваш счет и что делать в таком случае, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Платить за доставку газа нужно ежемесячно до 20 числа. Следить за состоянием счета, начислениями и поданными показаниями счетчика можно в личном кабинете на сайте компании поставщика.

Однако бывают случаи, когда деньги не фиксируются в системе. Чаще всего это случается из-за неправильно заполненных реквизитов — например, когда не указано полное имя плательщика, адрес или номер лицевого счета, или когда потребитель допустил ошибку в этих данных.

Что делать потребителям

Если оплата не поступила на счет или случайно попала на чужой, потребителям советуют обратиться в "Газсети". Для этого нужно:

написать заявление о зачислении средств;

приложить копию квитанции об оплате;

прикрепить копии паспорта и идентификационного кода.

Все документы следует отправить по контактам, которые указаны на официальном сайте компании.

Если же вы ошибочно перевели деньги сторонней организации, нужно обращаться непосредственно к ней с просьбой вернуть средства. К заявлению прилагают: копию квитанции, паспорт, ИНН и банковскую выписку с номером IBAN для возврата.

Ранее мы писали, что Украина уже вынуждена активно закупать газ из-за рубежа. Только за два месяца, февраль и март — объем импорта составил примерно 800 миллионов кубометров.

Также мы рассказывали, что оплата коммунальных услуг остается значительным финансовым вызовом для многих домохозяйств, особенно для семей с большим количеством детей. С целью поддержки таких семей Министерство социальной политики инициировало пересмотр правил назначения жилищных субсидий.