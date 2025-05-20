Україні бракує запасів газу — чим це загрожує

Людина запалює газову конфорку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри обіцянки уряду та керівництва "Нафтогазу" про достатні запаси енергоресурсів, Україні вже доводиться масово закуповувати газ за кордоном. Лише у лютому та березні було імпортовано близько 800 мільйонів кубометрів газу.

Про те, чи встигне Україна підготуватись до нового опалювального сезону, в ефірі Ранок.LIVE розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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Чому Україні не вистачає запасів газу

За словами експерта, причина — прорахунки на урядовому рівні. Прогнози щодо потреби в газі виявилися хибними. До того ж влада не врахувала можливі обстріли газової інфраструктури, хоча загроза була очевидною ще після припинення транзиту російського газу через Україну.

На додачу, у сховищах виявилося замало запасів. Урядові заяви про те, що Україна забезпечує себе власним видобутком і навіть може постачати газ до Європи, виявилися популістськими.

Варто зазначити, що з початку 2025 року Україна імпортувала вже 1,12 мільярда кубометрів газу — це майже вдесятеро більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Скільки треба газу і чому це важливо

Омельченко зазначає, що для того, щоб країна нормально увійшла в опалювальний сезон 2025–2026 років, необхідно закачати до підземних сховищ щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу. Для цього потрібно щодня закачувати 25–30 мільйонів кубів, але нині закачують лише до 15 мільйонів. Тобто ми відстаємо і щодня втрачаємо дорогоцінний час.

Уряд отримав певні кредити, у "Нафтогазі" є кошти, але їх може не вистачити. Це означає, що проблему необхідно оперативно розв'язувати на державному рівні — можливо, навіть залучити валютні резерви НБУ.

Чи існують ризики для українців

Якщо ситуація не зміниться, українці можуть стикнутися з дефіцитом газу взимку. За словами експерта, можливий зрив опалювального сезону, особливо в умовах активних бойових дій. Це означає, що в багатьох квартирах може бути недостатньо тепла.

Однак Володимир Омельченко припускає, що зміна керівництва "Нафтогазу" дає надію на більш ефективне вирішення ситуації. Новий очільник уже працював в "Укрнафті" і, можливо, зможе переконати уряд і президента в терміновій потребі активізувати закупівлі.

При цьому ціни на газ для населення не зростатимуть, допоки триває війна. Вони залишаються на нинішньому рівні, який дозволяє "Укргазвидобуванню" та "Нафтогазу" покривати витрати та навіть нарощувати видобуток.

Раніше ми писали, що, попри воєнний стан, громадяни України зобов’язані оплачувати рахунки за комуналку. Втім, існують певні винятки — у деяких випадках нарахування можуть тимчасово призупинити. Однак це не поширюється на весь перелік послуг.

Також ми розповідали, що за останній рік, з квітня 2024-го по квітень 2025-го, в країні спостерігалося суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги — в середньому вони зросли на 20,1%. Проте не всі комунальні послуги зазнали змін.