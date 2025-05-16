Комуналка в Україні — на скільки більше платять споживачі в порівнянні з 2024 роком

Гроші біля комунальних платіжок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні зафіксовано відчутне зростання цін на комунальні послуги. У період з квітня 2024 року по квітень 2025 року середнє підвищення тарифів склало 20,1%. Проте зміни торкнулися не всіх видів послуг.

Про те, як змінилась вартість комунальних послуг для українців за останні 12 місяців, зазначається на сайті Державної служби статистики України.

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Які комунальні послуги за рік подорожчали найбільше

Найбільше подорожчання зафіксовано у сфері електропостачання — ціна зросла на 63,6%. Підвищення спостерігалося також щодо інших важливих комунальних послуг:

водовідведення — на 0,6%;

постачання води — на 0,7%;

ремонт і утримання житлового фонду — на 3,3%;

вивезення побутових відходів подорожчало на 10,7%;

обслуговування багатоквартирних будинків — зростання на 18,9%.

Попри загальну тенденцію до зростання, тарифи на деякі послуги залишилися такими ж, як і минулого року. Це, зокрема:

опалення;

гаряча вода;

постачання природного газу.

Які комунальні послуги демонструють найбільші темпи росту з початку 2025 року

З початку 2025 року найпомітніше зросла вартість обслуговування багатоповерхівок — на 10,3%. Також незначне підвищення цім можна помітити на:

каналізацію — +0,6%;

водопостачання — +0,7%;

ремонт і утримання житла — +1,6%;

вивезення побутових відходів — +1,6%.

Українці вже відчули серйозне зростання витрат на комуналку. За рік ціни зросли загалом на п’яту частину, що серйозно впливає на витрати з сімейного бюджету українців. Хоча від подальшого підвищення вартості деяких послуг споживачі не застраховані, влада рішуче запевняє, що тарифи на газ, світло та тепло найближчим часом переглядати не планують.

Раніше ми писали, що українці мають сплачувати окрему плату за розподіл газу, що часто є важким фінансовим тягарем для пенсіонерів та соціально вразливих громадян. При цьому пільг чи спецтарифів для них не передбачено.

Також ми розповідали, що попри завершення опалювального сезону, деякі громадяни й далі платять за тепло через двоставковий тариф. Його мета — зменшити зимові витрати шляхом рівномірної оплати протягом року, проте ця система працює не завжди ефективно.