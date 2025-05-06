Кабмін визначився з ціною на світло — скільки платитимуть українці з 1 червня

Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Уряд України ухвалив рішення продовжити дію фіксованого тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2025 року. Це означає, що українці оплачуватимуть електроенергію за травень, червень, липень та наступні місяці за тією ж ціною, що й раніше — 4,32 грн за 1 кВт-год. Попередній термін дії тарифу завершувався 30 квітня.

Про те, на скільки продовжили дію фіксованого тарифу на світло для побутових споживачів, зазначається у постанові Кабінету Міністрів №480.

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У документі зазначається, що у пункті 2 постанови слова та цифри "30 квітня 2025 року" змінити на "31 жовтня 2025 року". Таким чином:

домогосподарства з газовими плитами й централізованим гарячим водопостачанням, які споживають до 190 кВт-год щомісяця (виходячи з норми — 70 кВт-год на першого члена родини плюс 30 кВт-год на кожного наступного), платитимуть 820,8 грн на місяць;

родини, що мешкають у помешканнях з електроплитами та мають централізовану подачу гарячої води, за споживання до 230 кВт-год на місяць (норма — 110 кВт-год на одного члена + 30 кВт-год на кожного наступного) сплачуватимуть 993,6 грн.

Які комунальні послуги подорожчали за останній рік

Упродовж періоду з березня 2024 до березня 2025 року середній рівень комунальних тарифів в Україні зріс на 20,2%. Найпомітніше подорожчання зафіксовано на електроенергію — її вартість збільшилася на 63,6%.

Водночас окремі послуги залишилися на колишньому рівні: тарифи на газопостачання, опалення та гаряче водопостачання. Натомість підвищення спостерігалося у платіжках за:

послуги з водовідведення — +0,6%;

централізоване водопостачання — +0,7%;

вивезення твердих побутових відходів — +10,7%.

Орім того, на 3,2% подорожчало технічне обслуговування і ремонт житлових будинків, а утримання багатоквартирного житлового фонду — на 19,1%.

Раніше ми писали, що у 2025 році, попри зростання цін на комуналку, деякі українські родини зможуть зменшити витрати завдяки державній допомозі. Щоб отримати таку підтримку, необхідно оформити відповідні пільги, однак це можливо лише за умови відповідності певним критеріям.

Також ми розповідали, що споживачі газу в Україні мають сплачувати окрему плату за його доставку, що особливо обтяжливо для пенсіонерів та інших соціально незахищених категорій населення. Проте на сьогодні для них не передбачено спеціальних умов чи знижених тарифів.