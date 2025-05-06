Кабмин определился с ценой на свет — сколько будут платить украинцы с 1 июня

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Правительство Украины приняло решение продлить действие фиксированного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей до 31 октября 2025 года. Это означает, что украинцы будут оплачивать электроэнергию за май, июнь, июль и последующие месяцы по той же цене, что и раньше — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Предыдущий срок действия тарифа завершался 30 апреля.

О том, на сколько продлили действие фиксированного тарифа на свет для бытовых потребителей, отмечается в постановлении Кабинета Министров №480.

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В документе отмечается, что в пункте 2 постановления слова и цифры "30 апреля 2025 года" изменить на "31 октября 2025 года". Таким образом:

домохозяйства с газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением, которые потребляют до 190 кВт-ч ежемесячно (исходя из нормы — 70 кВт-ч на первого члена семьи плюс 30 кВт-ч на каждого следующего), будут платить 820,8 грн в месяц;

семьи, проживающие в помещениях с электроплитами и имеющие централизованную подачу горячей воды, за потребление до 230 кВт-ч в месяц (норма — 110 кВт-ч на одного члена + 30 кВт-ч на каждого следующего) будут платить 993,6 грн.

Какие коммунальные услуги подорожали за последний год

В течение периода с марта 2024 по март 2025 года средний уровень коммунальных тарифов в Украине вырос на 20,2%. Самое заметное подорожание зафиксировано на электроэнергию — ее стоимость увеличилась на 63,6%.

В то же время отдельные услуги остались на прежнем уровне: тарифы на газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение. Зато повышение наблюдалось в платежках за:

услуги по водоотводу — +0,6%;

централизованное водоснабжение — +0,7%;

вывоз твердых бытовых отходов — +10,7%.

Кроме того, на 3,2% подорожало техническое обслуживание и ремонт жилых домов, а содержание многоквартирного жилого фонда — на 19,1%.

Ранее мы писали, что в 2025 году, несмотря на рост цен на коммуналку, некоторые украинские семьи смогут уменьшить расходы благодаря государственной помощи. Чтобы получить такую поддержку, необходимо оформить соответствующие льготы, однако это возможно только при условии соответствия определенным критериям.

Также мы рассказывали, что потребители газа в Украине должны платить отдельную плату за его доставку, что особенно обременительно для пенсионеров и других социально незащищенных категорий населения. Однако на сегодня для них не предусмотрено специальных условий или сниженных тарифов.