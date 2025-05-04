Друга платіжка за газ — як законно припинити нарахування у 2025

Сірник біля газової конфорки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські споживачі газу зобов’язані оплачувати окремий рахунок за його розподіл, що може стати суттєвим фінансовим тягарем для людей пенсійного віку та інших вразливих верств населення. Однак жодних окремих знижок чи спеціальних тарифів для таких громадян не передбачено.

Про те, як не платити за доставку газу у 2025 році, пояснили на фахівці НКРЕКП.

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Хто звільняється від сплати за транспортування газу

Газ для побутових споживачів від компанії "Нафтогаз", яка обслуговує більшість побутових споживачів, наразі коштує 7,96 грн за кубометр. Така вартість зберігатиметься щонайменше до 30 квітня 2026 року завдяки запровадженому мораторію на зростання тарифів.

Однак, деякі громадяни не використовують блакитне паливо, а платіжки за його доставку продовжують отримувати. Тож виникає логічне питання, як уникнути непотрібних витрат.

За даними НКРЕКП, навіть якщо газ фактично не використовується, але є підключення до системи, оплата за його транспортування є обов’язковою.

Розмір плати розраховується з урахуванням встановленого мінімального обсягу споживання. Тобто зниженого тарифу для пенсіонерів та інших громадян не існує. Щоб повністю уникнути витрат, потрібно здійснити офіційне відключення від газопостачання.

Як відключитись від газової мережі

Щоб офіційно припинити подачу газу, необхідно скасувати договір з газовим оператором, що обслуговує ваше помешкання. Для цього потрібно:

Отримати акт про припинення газопостачання; Подати заяву до оператора газорозподільної системи з проханням про розірвання договору.

Після цього спеціалісти приїдуть і фізично відключать споживача, встановивши заглушку або перекривши газ за допомогою запірної арматури. Якщо компанія безпідставно відмовиться задовольнити звернення, слід подати скаргу до НКРЕКП.

Раніше ми писали, що Нафтогаз продовжив дію тарифу "Фіксований" із ціною 7,96 грн за кубометр газу для населення. Така вартість залишатиметься актуальною щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Також ми розповідали, що хоча тариф на газ давно не змінювали, у квитанціях можуть з'являтися значні суми. Однак компанія, яка забезпечує газом майже 98% українських споживачів, дарує клієнтам невелику знижку як приємний бонус.