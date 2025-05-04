Вторая платежка за газ — как законно прекратить начисления в 2025 году

Спичка возле газовой конфорки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские потребители газа обязаны оплачивать отдельный счет за его распределение, что может стать существенным финансовым бременем для людей пенсионного возраста и других уязвимых слоев населения. Однако никаких отдельных скидок или специальных тарифов для таких граждан не предусмотрено.

О том, как не платить за доставку газа в 2025 году, объяснили специалисты НКРЭКУ.

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Газ для бытовых потребителей от компании "Нафтогаз", которая обслуживает большинство бытовых потребителей, сейчас стоит 7,96 грн за кубометр. Такая стоимость будет сохраняться как минимум до 30 апреля 2026 года благодаря введенному мораторию на рост тарифов.

Однако, некоторые граждане не используют голубое топливо, а платежки за его доставку продолжают получать. Поэтому возникает логичный вопрос, как избежать ненужных расходов.

По данным НКРЭКУ, даже если газ фактически не используется, но есть подключение к системе, оплата за его транспортировку является обязательной.

Размер платы рассчитывается с учетом установленного минимального объема потребления. То есть сниженного тарифа для пенсионеров и других граждан не существует. Чтобы полностью избежать расходов, нужно осуществить официальное отключение от газоснабжения.

Как отключиться от газовой сети

Чтобы официально прекратить подачу газа, необходимо отменить договор с газовым оператором, обслуживающим ваше помещение. Для этого нужно:

Получить акт о прекращении газоснабжения; Подать заявление к оператору газораспределительной системы с просьбой о расторжении договора.

После этого специалисты приедут и физически отключат потребителя, установив заглушку или перекрыв газ с помощью запорной арматуры. Если компания безосновательно откажется удовлетворить обращение, следует подать жалобу в НКРЭКУ.

Ранее мы писали, что Нафтогаз продлил действие тарифа "Фиксированный" с ценой 7,96 грн за кубометр газа для населения. Такая стоимость будет оставаться актуальной как минимум до 30 апреля 2026 года.

Также мы рассказывали, что хотя тариф на газ давно не меняли, в квитанциях могут появляться значительные суммы. Однако компания, которая обеспечивает газом почти 98% украинских потребителей, дарит клиентам небольшую скидку в качестве приятного бонуса.