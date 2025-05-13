Деяким українцям нараховують плату за тепло влітку — за що приходять платіжки та кому це вигідно

Гроші та комунальні платіжки на столі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Хоча опалювальний сезон давно закінчився, деякі українці продовжують сплачувати за тепло. Це стосується споживачів, у яких двоставковий тариф. Він покликаний зменшити витрати громадян у зимовий період, завдяки сплаті невеликих сум протягом року. Однак на практиці, це не завжди працює правильно.

Про те, як теплокомуненерго використовують двоставковий тариф для махінацій, пояснив експерт у сфері ЖКГ, голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Що таке двоставковий тариф на тепло та в чому його переваги

Експерт пояснив, що проблема криється у двоставковій системі тарифів. Її суть у тому, що люди платять за опалення не лише в холодну пору року, коли споживають тепло, а протягом усього року — частково влітку і частково взимку.

Така модель діє в Європі та дозволяє рівномірно розподіляти платежі. Але в Україні, за словами Попенка, її часто використовують для заплутування споживачів.

Він переконаний, що коли в будинку є лічильник, взимку можна точно порахувати, скільки тепла спожито. Але з двоставковим тарифом так порахувати вже не вийде — система стає складною і незрозумілою.

Щоб перевірити, чи правильно нарахували плату за опалення, потрібно аналізувати дані за цілий рік. Більшість українців цього зробити не можуть і саме цим, за словами Попенка, користуються постачальники послуг.

Він наголосив, що хоча теплокомуненерго діють у межах законодавства, у них є багато способів, як обійти прозорість і справедливість. До Союзу споживачів регулярно надходять скарги з різних куточків України — люди не розуміють, за що платять і чому такі великі суми.

Як дурять українців при оплаті послуг теплопостачання

Попенко навів приклад Харкова у 2023 році, коли тисячі мешканців отримали завищені платіжки за тепло. Тоді мільйони людей стали заручниками необґрунтованих нарахувань. Експерт назвав три основні способи, якими маніпулюють постачальники:

Ігнорування чинних норм і правил. Використання окремих постанов, наприклад №315; Заплутані законні схеми, як-от двоставкові тарифи.

Попенко радить українцям уважно перевіряти свої платіжки, вимагати у постачальників детальні розрахунки — особливо, якщо застосовується двоставкова модель оплати.

Він також зазначив, що в Україні фактично немає державного органу, який реально захищає права споживачів у сфері ЖКГ. Держпродспоживслужба, за його словами, не має достатніх повноважень і ресурсів для боротьби з такими зловживаннями.

Раніше ми писали, що в Україні визначено конкретні категорії громадян, які належать до соціально вразливих. Вони мають право на державну підтримку у вигляді пільг.

Також ми розповідали, що кожного місяця українцям надходять рахунки за спожиті послуги ЖКГ. Після сплати багато хто просто викидає квитанції, однак робити цього не варто — ці документи можуть знадобитися у майбутньому.

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