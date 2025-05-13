Некоторым украинцам начисляют плату за тепло летом — за что приходят платежки и кому это выгодно

Деньги и коммунальные платежки на столе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Хотя отопительный сезон давно закончился, некоторые украинцы продолжают платить за тепло. Это касается потребителей, у которых двухставочный тариф. Он призван уменьшить расходы граждан в зимний период, благодаря уплате небольших сумм в течение года. Однако на практике это не всегда работает правильно.

О том, как теплокоммунэнерго используют двухставочный тариф для махинаций, объяснил эксперт в сфере ЖКХ, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Реклама

Читайте также:

Что такое двухставочный тариф на тепло и в чем его преимущества

Эксперт пояснил, что проблема кроется в двухставочной системе тарифов. Ее суть в том, что люди платят за отопление не только в холодное время года, когда потребляют тепло, а в течение всего года — частично летом и частично зимой.

Такая модель действует в Европе и позволяет равномерно распределять платежи. Но в Украине, по словам Попенко, ее часто используют для запутывания потребителей.

Он убежден, что когда в доме есть счетчик, зимой можно точно посчитать, сколько тепла потреблено. Но с двухставочным тарифом так посчитать уже не получится — система становится сложной и непонятной.

Чтобы проверить, правильно ли начислили плату за отопление, нужно анализировать данные за целый год. Большинство украинцев этого сделать не могут и именно этим, по словам Попенко, пользуются поставщики услуг.

Он отметил, что хотя теплокоммунэнерго действуют в рамках законодательства, у них есть много способов, как обойти прозрачность и справедливость. В Союз потребителей регулярно поступают жалобы из разных уголков Украины — люди не понимают, за что платят и почему такие большие суммы.

Как обманывают украинцев при оплате услуг теплоснабжения

Попенко привел пример Харькова в 2023 году, когда тысячи жителей получили завышенные платежки за тепло. Тогда миллионы людей стали заложниками необоснованных начислений. Эксперт назвал три основных способа, которыми манипулируют поставщики:

Игнорирование действующих норм и правил. Использование отдельных постановлений, например №315; Запутанные законные схемы, например двухставочные тарифы.

Попенко советует украинцам внимательно проверять свои платежки, требовать у поставщиков детальные расчеты — особенно, если применяется двухставочная модель оплаты.

Он также отметил, что в Украине фактически нет государственного органа, который реально защищает права потребителей в сфере ЖКХ. Госпродпотребслужба, по его словам, не имеет достаточных полномочий и ресурсов для борьбы с такими злоупотреблениями.

Ранее мы писали, что в Украине определены конкретные категории граждан, которые относятся к социально уязвимым. Они имеют право на государственную поддержку в виде льгот.

Также мы рассказывали, что каждый месяц украинцам приходят счета за потребленные услуги ЖКХ. После оплаты многие просто выбрасывают квитанции, однако делать этого не стоит — эти документы могут понадобиться в будущем.

Реклама