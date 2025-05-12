Рахунки за газ, воду та світло — що не можна робити з оплаченими квитанціями

Монети на комунальній платіжці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Щомісяця українці отримують платіжки за спожиті комунальні послуги. Після оплати ці квитанції часто потрапляють у смітник, але споживачам їх краще не викидати.

Про те, що українцям варто робити з квитанціями про оплату комунальних послуг, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що робити з оплаченими квитанціями за комуналку

Українцям рекомендують зберігати платіжки за комунальні послуги щонайменше п’ять років після здійснення оплати за електроенергію, газ, воду та інші послуги. Це може стати у пригоді у випадку виникнення непорозумінь або конфліктів із постачальниками.

Хоча термін позовної давності для подібних спорів становить три роки, компанії, що надають послуги, іноді затягують розгляд справ, тому є доцільним збереження квитанцій протягом п’ятирічного періоду.

У нормативних документах точні строки зберігання таких платіжок не прописані, проте досвідчені юристи наголошують на важливості тривалого зберігання — як способу захистити свої права у разі виникнення спірної ситуації. Вони можуть стати у пригоді:

При зміні тарифів, що спричинило плутанину в сумах до сплати. Коли через помилки співробітників компаній, що надають послуги, споживачу нарахували зайвого. Якщо сталися технічні збої в системах зберігання інформації й оплата не була зафіксована або відображена з помилками.

Чи приймуть електронні квитанції в суді

Фахівці зазначають, що електронні квитанції, отримані під час оплати через онлайн-банкінг, також мають юридичну силу. Втім, у випадку судових розглядів краще завчасно звернутися до банку та отримати друковану виписку з підписом і печаткою банківської установи — це зміцнить вашу правову позицію.

Раніше ми писали, що субсидії відіграють ключову роль у державній підтримці населення. Втім, дехто з українців ризикує втратити частину допомоги на оплату комунальних послуг через недотримання встановлених норм і правил.

Також ми розповідали, що деякі українці виїхали за кордон, залишивши житло пустим, однак комуналку їм все одно нараховують. Повернувшись, люди виявляють борги й замислюються, чи законно це і чи справді вони мають платити.

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