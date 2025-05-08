Субсидію вимагатимуть назад — хто з травня повертатиме гроші за опалювальний сезон

Жінка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Субсидії — важливий елемент підтримки громадян з боку держави. Однак частина українців може залишитись без частини такої допомоги на оплату житлово-комунальних послуг через нехтування чинними вимогами законодавства.

Про те, кому доведеться повертати виплати за опалювальний сезон з травня 2025 року, повідомило одне з регіональних відділень Пенсійного фонду України.

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У разі порушення правил держава має право припинити надання субсидії та вимагати повернення коштів — повністю або частково. Така ситуація може виникнути, зокрема, якщо отримувач не повідомив ПФУ протягом 30 днів про важливі зміни, що впливають на право отримання або розмір субсидії. У результаті може виникнути переплата з боку держави.

Якщо в новому (у нашому випадку неопалювальному) сезоні субсидію знову було перепризначено, її можуть виплачувати не в повному обсязі — щомісяця певна частина коштів утримуватиметься для повернення надміру виплаченого.

Закон також дозволяє ПФУ зменшувати щомісячну суму субсидії, щоб поступово компенсувати переплату — але не більш ніж на 20% щомісячної виплати.

У випадку, коли субсидію не буде поновлено, а отримувач відмовиться добровільно повертати надлишкові кошти, ПФУ звертатиметься до суду з вимогою про примусове стягнення.

Як уникнути переплат з боку держави

Щоб уникнути подібних проблем, українцям радять:

регулярно перевіряти дані щодо призначення та розміру субсидії через електронний портал ПФУ;

користуватися лише перевіреними джерелами інформації щодо соціального та пенсійного забезпечення.

Також дуже важливо своєчасно інформувати Пенсійний фонд про всі зміни, що можуть вплинути на право отримувати субсидію. Адже, через власну неуважність, розмір допомоги може зменшитись або виплати взагалі анулюють.

Раніше ми писали, що щомісячна оплата комунальних послуг — це постійна стаття витрат для кожної родини. Попри мораторій на підвищення тарифів, у травні окремі споживачі все ж можуть помітити зміни у платіжках.

Також ми розповідали, що через брак коштів українці нерідко винаймають житло разом із друзями чи знайомими — особливо це поширено серед студентів. Після початку повномасштабної війни уряд запровадив житлову субсидію для ВПО, яким складно знайти доступне житло через високі ціни.