Субсидию будут требовать обратно — кто с мая будет возвращать деньги за отопительный сезон

Женщина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Субсидии — важный элемент поддержки граждан со стороны государства. Однако часть украинцев может остаться без части такой помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг из-за пренебрежения действующими требованиями законодательства.

О том, кому придется возвращать выплаты за отопительный сезон с мая 2025 года, сообщило одно из региональных отделений Пенсионного фонда Украины.

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Почему некоторые граждане будут возвращать субсидию государству

В случае нарушения правил государство имеет право прекратить предоставление субсидии и потребовать возврата средств — полностью или частично. Такая ситуация может возникнуть, в частности, если получатель не сообщил ПФУ в течение 30 дней о важных изменениях, влияющих на право получения или размер субсидии. В результате может возникнуть переплата со стороны государства.

Если в новом (в нашем случае неотапливаемом) сезоне субсидия снова была переназначена, ее могут выплачивать не в полном объеме — ежемесячно определенная часть средств будет удерживаться для возврата излишне выплаченного.

Закон также позволяет ПФУ уменьшать ежемесячную сумму субсидии, чтобы постепенно компенсировать переплату — но не более чем на 20% ежемесячной выплаты.

В случае, когда субсидия не будет восстановлена, а получатель откажется добровольно возвращать избыточные средства, ПФУ будет обращаться в суд с требованием о принудительном взыскании.

Как избежать переплат со стороны государства

Чтобы избежать подобных проблем, украинцам советуют:

регулярно проверять данные о назначении и размере субсидии через электронный портал ПФУ;

пользоваться только проверенными источниками информации по социальному и пенсионному обеспечению.

Также очень важно своевременно информировать Пенсионный фонд обо всех изменениях, которые могут повлиять на право получать субсидию. Ведь, из-за собственной невнимательности, размер помощи может уменьшиться или выплаты вообще аннулируют.

Ранее мы писали, что ежемесячная оплата коммунальных услуг — это постоянная статья расходов для каждой семьи. Несмотря на мораторий на повышение тарифов, в мае отдельные потребители все же могут заметить изменения в платежках.

Также мы рассказывали, что из-за нехватки средств украинцы нередко снимают жилье вместе с друзьями или знакомыми — особенно это распространено среди студентов. После начала полномасштабной войны правительство ввело жилищную субсидию для ВПЛ, которым сложно найти доступное жилье из-за высоких цен.