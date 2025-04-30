Українцям надходять фальшиві платіжки за комуналку — як розпізнати підробку

Квитанції за компослуги в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні зафіксували нову шахрайську схему — громадянам почали надходити фальшиві платіжки за комунальні послуги. Відрізнити їх від справжніх квитанцій досить складно.

Про це розповіли у департаменті кіберполіції BRAMA.

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Фейкові рахунки на оплату комунальних послуг українцям надходять, так само як і офіційні — у поштові скриньки, на електронну пошту або в месенджерах.

Квитанції, які надсилають шахраї, майже неможливо відрізнити від справжніх. Вони містять такі ж логотипи, підписи й таблиці. Однак реквізити, які вказані у фальшивих платіжках, неправдиві та спрямовують гроші на рахунки зловмисників.

Як не стати жертвою шахраїв

Експерти рекомендують українцям, які отримали платіжки на комунальні послуги звичайною або електронною поштою, а також у месенджерах і соцмережах:

Завжди уважно перевіряти реквізити — на справжніх платіжках містяться банківські дані, які збігаються з тими, що вказані на сайті постачальника або в офіційному застосунку. Звертати увагу на суму в рахунку — вона має відповідати звичним витратам. Шахраї ж зазвичай завищують показники. Перевіряти відправника — платіжки мають надходити лише від комунальних служб. Якщо відправником є приватна чи невідома особа — це головна ознака шахрайської схеми.

У разі виникнення сумнівів при отриманні квитанції, телефонуйте до постачальника комунальних послуг або перевіряйте інформацію в особистому кабінеті на його сайті.

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