Украинцам поступают фальшивые платежки за коммуналку - как распознать подделку

Квитанции за коммунальные услуги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине зафиксировали новую мошенническую схему — гражданам начали поступать фальшивые платежки за коммунальные услуги. Отличить их от настоящих квитанций достаточно сложно.

Об этом рассказали в департаменте киберполиции BRAMA.

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Фейковые счета на оплату коммунальных услуг украинцам поступают, так же как и официальные — в почтовые ящики, на электронную почту или в мессенджерах.

Квитанции, которые присылают мошенники, почти невозможно отличить от настоящих. Они содержат такие же логотипы, подписи и таблицы. Однако реквизиты, которые указаны в фальшивых платежках, ложные и направляют деньги на счета злоумышленников.

Как не стать жертвой мошенников

Эксперты рекомендуют украинцам, которые получили платежки на коммунальные услуги по обычной или электронной почте, а также в мессенджерах и соцсетях:

Всегда внимательно проверять реквизиты — на настоящих платежках содержатся банковские данные, которые совпадают с теми, что указаны на сайте поставщика или в официальном приложении. Обращать внимание на сумму в счете — она должна соответствовать привычным расходам. Мошенники же обычно завышают показатели. Проверять отправителя — платежки должны поступать только от коммунальных служб. Если отправителем является частное или неизвестное лицо — это главный признак мошеннической схемы.

В случае возникновения сомнений при получении квитанции, звоните поставщику коммунальных услуг или проверяйте информацию в личном кабинете на его сайте.

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