Счета за газ, воду и свет — что нельзя делать с оплаченными квитанциями

Монеты на коммунальной платежке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ежемесячно украинцы получают платежки за потребленные коммунальные услуги. После оплаты эти квитанции часто попадают в мусорку, но потребителям их лучше не выбрасывать.

О том, что украинцам стоит делать с квитанциями об оплате коммунальных услуг, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Украинцам рекомендуют хранить платежки за коммунальные услуги не менее пяти лет после осуществления оплаты за электроэнергию, газ, воду и другие услуги. Это может пригодиться в случае возникновения недоразумений или конфликтов с поставщиками.

Хотя срок исковой давности для подобных споров составляет три года, компании, предоставляющие услуги, иногда затягивают рассмотрение дел, поэтому целесообразно сохранение квитанций в течение пятилетнего периода.

В нормативных документах точные сроки хранения таких платежек не прописаны, однако опытные юристы отмечают важность длительного хранения — как способа защитить свои права в случае возникновения спорной ситуации. Они могут пригодиться:

При изменении тарифов, что повлекло путаницу в суммах к оплате. Когда из-за ошибок сотрудников компаний, предоставляющих услуги, потребителю насчитали лишнего. Если произошли технические сбои в системах хранения информации и оплата не была зафиксирована или отражена с ошибками.

Примут ли электронные квитанции в суде

Специалисты отмечают, что электронные квитанции, полученные при оплате через онлайн-банкинг, также имеют юридическую силу. Впрочем, в случае судебных разбирательств лучше заблаговременно обратиться в банк и получить печатную выписку с подписью и печатью банковского учреждения — это укрепит вашу правовую позицию.

Ранее мы писали, что субсидии играют ключевую роль в государственной поддержке населения. Впрочем, некоторые украинцы рискуют потерять часть помощи на оплату коммунальных услуг из-за несоблюдения установленных норм и правил.

Также мы рассказывали, что некоторые украинцы выехали за границу, оставив жилье пустым, однако коммуналку им все равно начисляют. Вернувшись, люди обнаруживают долги и задумываются, законно ли это и действительно ли они должны платить.

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