Витрати на комуналку у 2025 — хто може зменшити свої платіжки на 25%

Гроші біля комунальних платіжок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні існує чіткий перелік вразливих верств населення, яким держава гарантує різноманітні пільги. Серед можливих переваг — право на знижку або навіть повна компенсація витрат при оплаті комунальних послуг.

Про те, хто може на чверть зменшити свої витрати при оплаті комунальних послуг у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто може оплачувати комуналку з 25% знижкою у 2025 році

Громадяни України, які мають статус "дитини війни" і чий середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 4 240 гривень, можуть скористатися 25% знижкою при оплаті житлово-комунальних послуг. Щоб отримати цю пільгу, потрібно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України з необхідним пакетом документів.

Це право передбачене законом № 2195-IV "Про соціальний захист дітей війни". Держава й надалі підтримує соціально вразливі верстви населення, серед яких — громадяни, які народилися до завершення Другої світової війни, тобто до 2 вересня 1945 року і на той момент ще не досягли 18-річного віку.Таким чином, у 2025 році до категорії "дітей війни" належать громадяни, яким виповнилося щонайменше 78 років.

Пільга поширюється на всі послуги ЖКГ, крім витрат на управління багатоквартирним будинком. Варто також зауважити, що знижка надається лише тій особі, яка має статус "дитини війни", але не враховує інших членів домогосподарства, навіть якщо витрати на комуналку є спільними.

Умови призначення пільг у 2025 році

Окрім підтвердження статусу, важливо, щоб середній дохід на одного члена сім’ї за останні шість місяців не перевищував порогу для надання податкової соціальної пільги — у 2025 році він становить 4 240 грн. До доходів, які враховуються, належать:

стипендії;

заробітна плата;

пенсійні виплати;

прибутки від бізнесу;

допомога по безробіттю;

інші соціальні виплати та офіційні доходи.

Що потрібно для оформлення пільг

Для оформлення знижки слід звернутися до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання. З собою необхідно мати:

копію трудової книжки;

декларацію про доходи сім’ї;

довідку про доходи за останні пів року;

копії паспорта та ідентифікаційного коду;

заяву на внесення до Єдиного реєстру пільговиків;

за потреби — довідку з податкової, якщо доходу не було;

заяву про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Після перевірки інформації та підтвердження права, знижку призначають на один рік з можливістю продовження її дії у майбутньому.

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