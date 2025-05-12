Расходы на коммуналку в 2025 — кто может уменьшить свои платежки на 25%

Деньги возле коммунальных платежек. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине существует четкий перечень уязвимых слоев населения, которым государство гарантирует различные льготы. Среди возможных преимуществ — право на скидку или даже полная компенсация расходов при оплате коммунальных услуг.

О том, кто может на четверть уменьшить свои расходы при оплате коммунальных услуг в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто может оплачивать коммуналку с 25% скидкой в 2025 году

Граждане Украины, имеющие статус "ребенка войны" и чей среднемесячный доход на одного человека не превышает 4 240 гривен, могут воспользоваться 25% скидкой при оплате жилищно-коммунальных услуг. Чтобы получить эту льготу, нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины с необходимым пакетом документов.

Это право предусмотрено законом № 2195-IV "О социальной защите детей войны". Государство и в дальнейшем поддерживает социально уязвимые слои населения, среди которых — граждане, родившиеся до завершения Второй мировой войны, то есть до 2 сентября 1945 года и на тот момент еще не достигли 18-летнего возраста. Таким образом, в 2025 году к категории "детей войны" относятся граждане, которым исполнилось не менее 78 лет.

Льгота распространяется на все услуги ЖКХ, кроме расходов на управление многоквартирным домом. Стоит также заметить, что скидка предоставляется только тому лицу, которое имеет статус "ребенка войны", но не учитывает других членов домохозяйства, даже если расходы на коммуналку являются общими.

Условия назначения льгот в 2025 году

Кроме подтверждения статуса, важно, чтобы средний доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышал порога для предоставления налоговой социальной льготы — в 2025 году он составляет 4 240 грн. К доходам, которые учитываются, относятся:

стипендии;

заработная плата;

пенсионные выплаты;

доходы от бизнеса;

пособие по безработице;

другие социальные выплаты и официальные доходы.

Что нужно для оформления льгот

Для оформления скидки следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. С собой необходимо иметь:

копию трудовой книжки;

декларацию о доходах семьи;

справку о доходах за последние полгода;

копии паспорта и идентификационного кода;

заявление на внесение в Единый реестр льготников;

при необходимости — справку из налоговой, если дохода не было;

заявление о предоставлении льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг.

После проверки информации и подтверждения права, скидку назначают на один год с возможностью продления ее действия в будущем.

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